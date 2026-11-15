Отличный перекус во время поста: как приготовить пасту для бутербродов из консервов

Когда не хочется долго стоять у плиты, бутерброды с сытной пастой могут быстро решить вопрос с перекусом. Тунец хорошо сочетается с яйцом, луком и зеленью, а сама паста готовится буквально за несколько минут.

Ее можно подать на поджаренном хлебе, багете или крекерах. Если рецепт нужен для строгого поста, яйца следует убрать, а обычный майонез заменить постным, отмечает Kwestia smaku.

Как приготовить салат с тунцом и яйцами?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– примерно 300 граммов тунца в оливковом масле или в собственном соку;

– 2 яйца;

– 1/4 сладкой луковицы;

– 4 столовые ложки майонеза;

– 1 столовая ложка измельченной петрушки;

– соль по вкусу;

– черный молотый перец по вкусу.

Какая это вкуснятина / Фото kwestia smaku

Приготовление: