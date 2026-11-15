15 ноября, 23:25
Отличный перекус во время поста: как приготовить пасту для бутербродов из консервов
Когда не хочется долго стоять у плиты, бутерброды с сытной пастой могут быстро решить вопрос с перекусом. Тунец хорошо сочетается с яйцом, луком и зеленью, а сама паста готовится буквально за несколько минут.
Ее можно подать на поджаренном хлебе, багете или крекерах. Если рецепт нужен для строгого поста, яйца следует убрать, а обычный майонез заменить постным, отмечает Kwestia smaku.
Как приготовить салат с тунцом и яйцами?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– примерно 300 граммов тунца в оливковом масле или в собственном соку;
– 2 яйца;
– 1/4 сладкой луковицы;
– 4 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка измельченной петрушки;
– соль по вкусу;
– черный молотый перец по вкусу.
Какая это вкуснятина / Фото kwestia smaku
Приготовление:
- Яйца отварите вкрутую примерно 7 минут с момента закипания воды. Остудите, очистите и мелко нарежьте.
- Из тунца слейте жидкость или лишнее масло и переложите его в салатницу.
- Добавьте нарезанные яйца.
- Лук мелко нарежьте, немного посолите и добавьте к остальным ингредиентам.
- Добавьте майонез, черный молотый перец и измельченную петрушку.
- Хорошо перемешайте салат до однородности и подавайте.