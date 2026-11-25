На праздничном столе хорошо смотрятся салаты, которые не нужно долго выкладывать слоями или украшать непосредственно перед подачей. Здесь все ингредиенты выкладываются отдельными горками, поэтому блюдо сразу выглядит ярко и не теряет текстуру раньше времени.

На праздничном столе хорошо смотрятся салаты, которые не нужно долго выкладывать слоями или украшать непосредственно перед подачей. Здесь все ингредиенты выкладываются отдельными кучками, поэтому блюдо сразу выглядит ярко и не теряет текстуру раньше времени. Как приготовить салат "Коза в огороде"? Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4 – 6 Ингредиенты:

– пекинская капуста;

– морковь по-корейски;

– свежий огурец;

– помидор;

– консервированная кукуруза;

– охотничьи колбаски;

– чипсы или сухарики;

– майонез;

– зеленый лук. Как приготовить праздничный салат: смотрите видео Приготовление: Пекинскую капусту тонко нарежьте и выложите отдельной горкой на большую плоскую тарелку. Рядом выложите морковь по-корейски. Огурец нарежьте соломкой, а помидор – большими кубиками. Разложите овощи отдельными кучками. Из консервированной кукурузы слейте жидкость и добавьте ее на тарелку к остальным ингредиентам. Охотничьи колбаски нарежьте кружочками и также выложите отдельной горкой. Чипсы слегка измельчите руками и добавьте в салат. Вместо них можно использовать сухарики. В центр тарелки выложите майонез. Зеленый лук мелко нарежьте и посыпьте им салат. Подавайте салат на стол в таком виде, а непосредственно перед употреблением хорошо перемешайте все ингредиенты с майонезом.