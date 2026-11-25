Що приготувати на Новий рік / Колаж 24 Каналу

На святковому столі добре працюють салати, які не потрібно довго складати шарами чи прикрашати перед самою подачею. Тут усі інгредієнти викладаються окремими купками, тому страва одразу виглядає яскраво й не втрачає текстуру завчасно.

На святковому столі добре працюють салати, які не потрібно довго складати шарами чи прикрашати перед самою подачею. Тут усі інгредієнти викладаються окремими купками, тому страва одразу виглядає яскраво й не втрачає текстуру завчасно. Adv Як приготувати салат "Коза в городі"? Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4 – 6 Інгредієнти:

– пекінська капуста;

– морква по-корейськи;

– свіжий огірок;

– помідор;

– консервована кукурудза;

– мисливські ковбаски;

– чіпси або сухарики;

– майонез;

– зелена цибуля. Як приготувати святковий салат: дивіться відео Приготування: Пекінську капусту тонко нашинкуйте та викладіть окремою купкою на велику пласку тарілку. Поруч викладіть моркву по-корейськи. Огірок наріжте соломкою, а помідор – великими кубиками. Розкладіть овочі окремими купками. З консервованої кукурудзи злийте рідину та додайте її на тарілку до решти інгредієнтів. Мисливські ковбаски наріжте кружальцями та також викладіть окремою купкою. Чіпси злегка подрібніть руками та додайте до салату. Замість них можна використати сухарики. У центр тарілки викладіть майонез. Зелену цибулю дрібно наріжте та посипте нею салат. Подавайте салат на стіл у такому вигляді, а безпосередньо перед споживанням добре перемішайте всі інгредієнти з майонезом.

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