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9 ноября, 07:35
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Будут такие же вкусные, как домашние: что добавить в воду при варке магазинных пельменей

Лилия Имбировская-Сиваковская

Даже недорогие магазинные полуфабрикаты легко сделать похожими на сочные домашние пельмени, если отказаться от варки в пресной воде.

Простые пряности и доступные овощи насыщают тесто изнутри во время варки, а целая чистая луковица прямо в золотистой шелухе дарует бульону деликатную сладость и красивый янтарный оттенок. Финальным штрихом служит кусочек качественного сливочного масла, добавленный в кастрюлю за 2 минуты до окончания варки.

Растопленный молочный жир обволакивает каждый пельмень тонкой пленкой, надежно защищая изделия от слипания на тарелке и смягчая мясную начинку.

Как варить покупные пельмени?

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– 500 граммов замороженных пельменей; 
– 2 литра питьевой воды; 
– 1 столовая ложка каменной соли; 
– 1 целая неочищенная репчатая луковица; 
– 1 зубчик чеснока; 
– 2 небольших лавровых листа; 
– 5 горошин черного перца; 
– 20 граммов сливочного масла 82% жирности.

Приготовление:

  1. В кастрюлю налейте 2 литра воды, положите хорошо промытую целую луковицу в чистой золотистой шелухе, очищенный целый зубчик чеснока, лавровые листья, горошины перца и соль.
  2. Доведите жидкость до бурного кипения на большом огне.
  3. Опустите замороженные пельмени в кипящую воду и сразу осторожно перемешайте шумовкой от дна, чтобы тесто не прилипло.
  4. После повторного закипания и всплытия пельменей на поверхность варите их ровно 5 минут на умеренном огне.
  5. За 2 минуты до конца положите в кипящий бульон 20 граммов сливочного масла, еще раз перемешайте, выложите пельмени шумовкой на подогретую тарелку и удалите луковицу с чесноком.