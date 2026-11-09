Будут такие же вкусные, как домашние: что добавить в воду при варке магазинных пельменей
Даже недорогие магазинные полуфабрикаты легко сделать похожими на сочные домашние пельмени, если отказаться от варки в пресной воде.
Простые пряности и доступные овощи насыщают тесто изнутри во время варки, а целая чистая луковица прямо в золотистой шелухе дарует бульону деликатную сладость и красивый янтарный оттенок. Финальным штрихом служит кусочек качественного сливочного масла, добавленный в кастрюлю за 2 минуты до окончания варки.
Растопленный молочный жир обволакивает каждый пельмень тонкой пленкой, надежно защищая изделия от слипания на тарелке и смягчая мясную начинку.
Как варить покупные пельмени?
- Время: 15 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 500 граммов замороженных пельменей;
– 2 литра питьевой воды;
– 1 столовая ложка каменной соли;
– 1 целая неочищенная репчатая луковица;
– 1 зубчик чеснока;
– 2 небольших лавровых листа;
– 5 горошин черного перца;
– 20 граммов сливочного масла 82% жирности.
Приготовление:
- В кастрюлю налейте 2 литра воды, положите хорошо промытую целую луковицу в чистой золотистой шелухе, очищенный целый зубчик чеснока, лавровые листья, горошины перца и соль.
- Доведите жидкость до бурного кипения на большом огне.
- Опустите замороженные пельмени в кипящую воду и сразу осторожно перемешайте шумовкой от дна, чтобы тесто не прилипло.
- После повторного закипания и всплытия пельменей на поверхность варите их ровно 5 минут на умеренном огне.
- За 2 минуты до конца положите в кипящий бульон 20 граммов сливочного масла, еще раз перемешайте, выложите пельмени шумовкой на подогретую тарелку и удалите луковицу с чесноком.