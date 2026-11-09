Будут такие же вкусные, как домашние: что добавить в воду при варке магазинных пельменей

Даже недорогие магазинные полуфабрикаты легко сделать похожими на сочные домашние пельмени, если отказаться от варки в пресной воде.

Простые пряности и доступные овощи насыщают тесто изнутри во время варки, а целая чистая луковица прямо в золотистой шелухе дарует бульону деликатную сладость и красивый янтарный оттенок. Финальным штрихом служит кусочек качественного сливочного масла, добавленный в кастрюлю за 2 минуты до окончания варки.

Растопленный молочный жир обволакивает каждый пельмень тонкой пленкой, надежно защищая изделия от слипания на тарелке и смягчая мясную начинку.

Как варить покупные пельмени?

Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 500 граммов замороженных пельменей;

– 2 литра питьевой воды;

– 1 столовая ложка каменной соли;

– 1 целая неочищенная репчатая луковица;

– 1 зубчик чеснока;

– 2 небольших лавровых листа;

– 5 горошин черного перца;

– 20 граммов сливочного масла 82% жирности.

Приготовление: