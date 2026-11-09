Смакуватимуть як домашні: що додати у воду під час варіння магазинних пельменів

Прості прянощі та доступні овочі насичують тісто зсередини під час кипіння, а ціла чиста цибулина прямо в золотавому лушпинні дарує бульйону делікатну солодкість і гарний бурштиновий відтінок. Фінальним штрихом виступає шматочок якісного вершкового масла, доданий у каструлю за 2 хвилини до завершення варіння.

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Розтоплений молочний жир обволікає кожен пельмень тонкою плівкою, надійно захищаючи вироби від злипання на тарілці та пом'якшуючи м'ясну начинку.

Як варити куплені пельмені?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 500 грамів заморожених пельменів;

– 2 літри питної води;

– 1 столова ложка кам'яної солі;

– 1 ціла нечищена ріпчаста цибуля;

– 1 зубчик часнику;

– 2 невеликі лаврові листки;

– 5 горошин чорного перцю;

– 20 грамів вершкового масла 82% жирності.

Приготування: