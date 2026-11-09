Смакуватимуть як домашні: що додати у воду під час варіння магазинних пельменів

Як варити пельмені / Pixabay
Навіть бюджетні магазинні напівфабрикати легко наблизити до смаку соковитих домашніх пельменів, якщо відмовитися від варіння у прісній воді.
Прості прянощі та доступні овочі насичують тісто зсередини під час кипіння, а ціла чиста цибулина прямо в золотавому лушпинні дарує бульйону делікатну солодкість і гарний бурштиновий відтінок. Фінальним штрихом виступає шматочок якісного вершкового масла, доданий у каструлю за 2 хвилини до завершення варіння.
Розтоплений молочний жир обволікає кожен пельмень тонкою плівкою, надійно захищаючи вироби від злипання на тарілці та пом'якшуючи м'ясну начинку.
Як варити куплені пельмені?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 500 грамів заморожених пельменів;
– 2 літри питної води;
– 1 столова ложка кам'яної солі;
– 1 ціла нечищена ріпчаста цибуля;
– 1 зубчик часнику;
– 2 невеликі лаврові листки;
– 5 горошин чорного перцю;
– 20 грамів вершкового масла 82% жирності.
Приготування:
- У каструлю налийте 2 літри води, покладіть добре промиту цілу цибулину в чистому золотавому лушпинні, очищений цілий зубчик часнику, лаврове листя, горошини перцю та сіль.
- Доведіть рідину до бурхливого кипіння на великому вогні.
- Опустіть заморожені пельмені в киплячу воду та одразу обережно перемішайте шумівкою від дна, щоб тісто не прилипло.
- Після повторного закипання та спливання виробів на поверхню варіть їх рівно 5 хвилин на помірному вогні.
- За 2 хвилини до кінця покладіть у киплячий бульйон 20 грамів вершкового масла, ще раз перемішайте, дістаньте пельмені шумівкою на підігріту тарілку та видаліть цибулину з часником.
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