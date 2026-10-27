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27 октября, 16:35
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Как правильно заварить плоды шиповника в чашке или чайнике: идеальные пропорции и время настаивания

Лилия Имбировская-Сиваковская

Чай из сушеного шиповника – идеальный согревающий напиток для прохладных вечеров, который покоряет глубоким рубиновым цветом и мягкой фруктовой кислинкой.

Чтобы сухие плоды полностью отдали воде свой естественный аромат, недостаточно просто залить их кипятком. Настоящий насыщенный вкус раскрывается только при правильном измельчении ягод и настаивании под крышкой.

Как заварить чай из шиповника?

  • Время: 10 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты
– 2 столовые ложки сушеных плодов шиповника; 
– 700 миллилитров воды температурой 90–95 градусов; 
дополнения к подаче: 
– 2 чайные ложки меда; 
– 2 – 3 тонких кружочка свежего лимона.

Завариваем ароматный чай из шиповника: смотрите видео

Приготовление:

  1. Сухие плоды шиповника промойте прохладной водой, чтобы удалить пыль.
  2. Выложите ягоды на доску и слегка раздавите их плоской стороной широкого ножа или измельчите в ступке: целые сухие ягоды имеют очень плотную кожицу, поэтому через трещины вода гораздо быстрее извлечет насыщенный вкус и цвет.
  3. Пересыпьте подготовленные ягоды в стеклянный или керамический чайник для заваривания.
  4. Вскипятите воду и дайте ей постоять в чайнике около 2 – 3 минут, чтобы температура снизилась примерно до 90 – 95 градусов.
  5. Залейте шиповник 700 миллилитрами горячей воды.
  6. Плотно накройте чайник крышкой, по желанию оберните его полотенцем и оставьте напиток настаиваться в течение 25 – 30 минут.
  7. За это время чай приобретет яркий янтарно-рубиновый оттенок и насыщенный аромат.
  8. Процедите готовый напиток через мелкое сито, чтобы задержать внутренние ворсинки плодов.
  9. Разлейте теплый чай по чашкам, добавьте кружочки свежего лимона и подсластите медом непосредственно перед подачей.
  10. Не добавляйте мед в слишком горячую воду, чтобы сохранить его нежный вкус.