Как правильно заварить плоды шиповника в чашке или чайнике: идеальные пропорции и время настаивания

Чай из сушеного шиповника – идеальный согревающий напиток для прохладных вечеров, который покоряет глубоким рубиновым цветом и мягкой фруктовой кислинкой.

Чтобы сухие плоды полностью отдали воде свой естественный аромат, недостаточно просто залить их кипятком. Настоящий насыщенный вкус раскрывается только при правильном измельчении ягод и настаивании под крышкой. Как заварить чай из шиповника? Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 2 Ингредиенты:

– 2 столовые ложки сушеных плодов шиповника;

– 700 миллилитров воды температурой 90–95 градусов;

дополнения к подаче:

– 2 чайные ложки меда;

– 2 – 3 тонких кружочка свежего лимона. Завариваем ароматный чай из шиповника: смотрите видео Приготовление: Сухие плоды шиповника промойте прохладной водой, чтобы удалить пыль. Выложите ягоды на доску и слегка раздавите их плоской стороной широкого ножа или измельчите в ступке: целые сухие ягоды имеют очень плотную кожицу, поэтому через трещины вода гораздо быстрее извлечет насыщенный вкус и цвет. Пересыпьте подготовленные ягоды в стеклянный или керамический чайник для заваривания. Вскипятите воду и дайте ей постоять в чайнике около 2 – 3 минут, чтобы температура снизилась примерно до 90 – 95 градусов. Залейте шиповник 700 миллилитрами горячей воды. Плотно накройте чайник крышкой, по желанию оберните его полотенцем и оставьте напиток настаиваться в течение 25 – 30 минут. За это время чай приобретет яркий янтарно-рубиновый оттенок и насыщенный аромат. Процедите готовый напиток через мелкое сито, чтобы задержать внутренние ворсинки плодов. Разлейте теплый чай по чашкам, добавьте кружочки свежего лимона и подсластите медом непосредственно перед подачей. Не добавляйте мед в слишком горячую воду, чтобы сохранить его нежный вкус.