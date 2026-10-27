27 октября, 16:35
Как правильно заварить плоды шиповника в чашке или чайнике: идеальные пропорции и время настаивания
Чай из сушеного шиповника – идеальный согревающий напиток для прохладных вечеров, который покоряет глубоким рубиновым цветом и мягкой фруктовой кислинкой.
Чтобы сухие плоды полностью отдали воде свой естественный аромат, недостаточно просто залить их кипятком. Настоящий насыщенный вкус раскрывается только при правильном измельчении ягод и настаивании под крышкой.
Как заварить чай из шиповника?
- Время: 10 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 2 столовые ложки сушеных плодов шиповника;
– 700 миллилитров воды температурой 90–95 градусов;
дополнения к подаче:
– 2 чайные ложки меда;
– 2 – 3 тонких кружочка свежего лимона.
Завариваем ароматный чай из шиповника: смотрите видео
Приготовление:
- Сухие плоды шиповника промойте прохладной водой, чтобы удалить пыль.
- Выложите ягоды на доску и слегка раздавите их плоской стороной широкого ножа или измельчите в ступке: целые сухие ягоды имеют очень плотную кожицу, поэтому через трещины вода гораздо быстрее извлечет насыщенный вкус и цвет.
- Пересыпьте подготовленные ягоды в стеклянный или керамический чайник для заваривания.
- Вскипятите воду и дайте ей постоять в чайнике около 2 – 3 минут, чтобы температура снизилась примерно до 90 – 95 градусов.
- Залейте шиповник 700 миллилитрами горячей воды.
- Плотно накройте чайник крышкой, по желанию оберните его полотенцем и оставьте напиток настаиваться в течение 25 – 30 минут.
- За это время чай приобретет яркий янтарно-рубиновый оттенок и насыщенный аромат.
- Процедите готовый напиток через мелкое сито, чтобы задержать внутренние ворсинки плодов.
- Разлейте теплый чай по чашкам, добавьте кружочки свежего лимона и подсластите медом непосредственно перед подачей.
- Не добавляйте мед в слишком горячую воду, чтобы сохранить его нежный вкус.