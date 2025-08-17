Развенчиваем самый популярный миф: на самом ли деле отличаются белые и желтые яйца
- Оттенок скорлупы яиц зависит от породы кур.
- Коричневые яйца могут быть дороже из-за больших размеров кур, которые их несут, ведь им нужно больше корма.
Все замечали, что скорлупа яиц бывает двух оттенков – белая и желтая (коричневая). Между ними есть разница в цене, однако это вовсе не свидетельствует о другом вкусе или полезных свойствах.
Вокруг оттенков цвета яиц существует очень много мифов. Действительно ли между ними существует разница и почему желтые яйца могут быть дороже белых – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал bazarmedia.
Чем отличаются белые яйца от желтых?
На самом деле здесь все очень просто: цвет яйца зависит от породы курицы. К вкусу, количества полезных элементов или других характеристик это не имеет никакого отношения.
Существенной разницы между яйцами нет / Фото Pixabay
А что касается разницы в цене, то все тоже вполне банально – курам, которые несут желтые яйца, нужно больше корма. Соответственно, это влияет на себестоимость продукции.
