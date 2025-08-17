Все замечали, что скорлупа яиц бывает двух оттенков – белая и желтая (коричневая). Между ними есть разница в цене, однако это вовсе не свидетельствует о другом вкусе или полезных свойствах.

Вокруг оттенков цвета яиц существует очень много мифов. Действительно ли между ними существует разница и почему желтые яйца могут быть дороже белых – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал bazarmedia.

Чем отличаются белые яйца от желтых?

На самом деле здесь все очень просто: цвет яйца зависит от породы курицы. К вкусу, количества полезных элементов или других характеристик это не имеет никакого отношения.

Существенной разницы между яйцами нет / Фото Pixabay

А что касается разницы в цене, то все тоже вполне банально – курам, которые несут желтые яйца, нужно больше корма. Соответственно, это влияет на себестоимость продукции.

