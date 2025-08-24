Борщ и вареники – это первые ассоциации, которые возникают при упоминании украинской кухни. Но наша кулинарная культура может похвастаться значительно более широким перечнем невероятных блюд.

Украинской кухне есть что предложить миру кроме борща и вареников. У этих "флагманов" есть несколько мощных конкурентов, которые также имеют большую популярность за пределами Украины, рассказывает 24 Канал.

Интересно Признанное мастерство: три украинских шефа, известные на весь мир

Котлета по-киевски

Она покорила весь мир и подается в лучших ресторанах планеты. Тот случай, когда каждая деталь в блюде вписывается в общую гармонию.

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 1 куриное филе;

– 50 граммов сливочного масла;

– 1 пучок укропа;

– 1 яйцо;

– 100 граммов панировочных сухарей;

– 100 граммов муки;

– масло для жарки;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Куриное филе разрежьте на две части. Каждый кусочек слегка отбейте с обеих сторон и приправьте солью и молотым перцем. Сливочное масло смешайте с мелко нарезанным укропом и небольшим количеством соли, хорошо разотрите до однородной массы. Положите немного приготовленного масла в центр каждого куска филе. Осторожно сверните мясо в рулет, подворачивая края, чтобы начинка не вытекала. Для панировки сначала обваляйте рулеты в муке, затем окуните во взбитое яйцо и обваляйте в сухарях. Разогрейте достаточное количество масла на сковороде и обжарьте котлеты со всех сторон до золотистой корочки. После этого переложите рулеты в форму для запекания и доведите до готовности в духовке при 180 градусах около 10 минут.

Киевский торт

У каждой кулинарной традиции есть свой десерт, который презентует ее в мире. Для нас им стал Киевский торт, который известен далеко за пределами Украины.

Время : 6 часов

: 6 часов Порций: 1,2 килограмма

Ингредиенты:

коржи:

– 7 сырых яичных белков;

– 250 граммов сахара;

– 150 граммов орехов (кешью и фундук);

– 50 граммов муки,

крем:

– 7 сырых яичных желтков;

– 150 миллилитров воды;

– 120 граммов сахара;

– 1 пачка ванильного сахара;

– 20 граммов какао;

– 100 граммов шоколада;

– 400 граммов сливочного масла.

Приготовление:

Подготовьте круглую форму для выпечки торта без дна диаметром 18 сантиметров. Орехи измельчите в блендере до средней крошки, чтобы оставались небольшие кусочки, и смешайте их с мукой. Белки отдельно взбейте до мягкой пены. Добавьте сахар и продолжайте взбивать до получения устойчивой, плотной массы (примерно 12 минут). Аккуратно введите в белки смесь орехов и муки, осторожно перемешивая, чтобы не потерять воздушность. Разделите полученное тесто на три одинаковые части. Выложите первую часть в кольцо, разровняйте поверхность и аккуратно снимите кольцо. Повторите этот процесс с остальными двумя частями, формируя еще два коржа. Выпекайте коржи при 100 градусах в течение 3 – 4 часов. Важно готовить их одновременно, чтобы масса не осела. После выпекания дайте коржам остыть, обрежьте лишнее ножом. Крошку не выбрасывайте, ею можно украсить торт. Для крема в сотейнике смешайте яичные желтки, обычный и ванильный сахар, добавьте немного воды и тщательно перемешайте. Всыпьте какао и снова размешайте до однородности без комочков. Поставьте сотейник на маленький огонь, добавьте кусочки шоколада и помешивайте до появления первых признаков кипения. Снимите с плиты, накройте пищевой пленкой в контакт и дайте остыть до комнатной температуры. Мягкое сливочное масло взбейте миксером, по столовой ложке добавляя шоколадную массу, продолжая взбивать до однородности. Крем разделите на две части для удобства и переложите в кондитерский мешок. Собирайте торт: выложите первый корж, покройте его кремом из мешка, накройте вторым коржом и также смажьте кремом, затем третьим коржом. Остатками крема обмажьте верх и бока торта. Осторожно выровняйте поверхность кондитерским шпателем и украсьте крошкой и орехами.

Уха по-украински

Этот рыбный бульон с картофелем и специями также нашел широкий круг поклонников. О конкуренции борщу речь не идет, но география признания немалая.

Время:

Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмма рыба (окунь, или другая на ваш вкус);

– 300 красной рыбы;

– 1 лук;

– 2 картофеля;

– 1 морковь;

– 2 помидора;

– петрушка, укроп;

– соль, перец;

– 10 граммов сливочного масла 82%.

Приготовление:

Налейте воду в кастрюлю и поставьте на огонь. Рыбу тщательно промойте, очистите от внутренностей, отделите голову, жабры и хвост. Хорошо промойте тушку. Лук и морковь очистите, нарежьте кусочками и обжарьте на сковороде до появления золотистой корочки. Картофель помойте, очистите и нарежьте кубиками. Красную рыбу нарежьте порционными кусочками. Помидоры промойте, снимите кожицу и нарежьте кубиками. В кипящую воду положите рыбу, лук и морковь. Варите примерно 30 минут, после чего процедите бульон через сито. Процеженный бульон верните на маленький огонь, добавьте картофель, красную рыбу и помидоры. Варите еще 15 минут до готовности. Перед подачей украсьте блюдо свежими листьями петрушки.

Приятного аппетита!

Украинцы умеют создавать деликатесы даже из самых простых ингредиентов. Звездный Александр Педан показал, как превратить элементарные сердечки в произведение кулинарного искусства.