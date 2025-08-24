Не только вареники и борщ: украинские блюда, популярные в мире
- Борщ и вареники – не единственные звезды от Украины на мировой кулинарной арене.
- Котлета по-киевски – это еще одна наша гордость, которую подают в лучших ресторанах.
Борщ и вареники – это первые ассоциации, которые возникают при упоминании украинской кухни. Но наша кулинарная культура может похвастаться значительно более широким перечнем невероятных блюд.
Украинской кухне есть что предложить миру кроме борща и вареников. У этих "флагманов" есть несколько мощных конкурентов, которые также имеют большую популярность за пределами Украины, рассказывает 24 Канал.
Котлета по-киевски
Она покорила весь мир и подается в лучших ресторанах планеты. Тот случай, когда каждая деталь в блюде вписывается в общую гармонию.
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 куриное филе;
– 50 граммов сливочного масла;
– 1 пучок укропа;
– 1 яйцо;
– 100 граммов панировочных сухарей;
– 100 граммов муки;
– масло для жарки;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Куриное филе разрежьте на две части. Каждый кусочек слегка отбейте с обеих сторон и приправьте солью и молотым перцем.
- Сливочное масло смешайте с мелко нарезанным укропом и небольшим количеством соли, хорошо разотрите до однородной массы.
- Положите немного приготовленного масла в центр каждого куска филе.
- Осторожно сверните мясо в рулет, подворачивая края, чтобы начинка не вытекала.
- Для панировки сначала обваляйте рулеты в муке, затем окуните во взбитое яйцо и обваляйте в сухарях.
- Разогрейте достаточное количество масла на сковороде и обжарьте котлеты со всех сторон до золотистой корочки.
- После этого переложите рулеты в форму для запекания и доведите до готовности в духовке при 180 градусах около 10 минут.
Киевский торт
У каждой кулинарной традиции есть свой десерт, который презентует ее в мире. Для нас им стал Киевский торт, который известен далеко за пределами Украины.
- Время: 6 часов
- Порций: 1,2 килограмма
Ингредиенты:
коржи:
– 7 сырых яичных белков;
– 250 граммов сахара;
– 150 граммов орехов (кешью и фундук);
– 50 граммов муки,
крем:
– 7 сырых яичных желтков;
– 150 миллилитров воды;
– 120 граммов сахара;
– 1 пачка ванильного сахара;
– 20 граммов какао;
– 100 граммов шоколада;
– 400 граммов сливочного масла.
Приготовление:
- Подготовьте круглую форму для выпечки торта без дна диаметром 18 сантиметров.
- Орехи измельчите в блендере до средней крошки, чтобы оставались небольшие кусочки, и смешайте их с мукой.
- Белки отдельно взбейте до мягкой пены. Добавьте сахар и продолжайте взбивать до получения устойчивой, плотной массы (примерно 12 минут).
- Аккуратно введите в белки смесь орехов и муки, осторожно перемешивая, чтобы не потерять воздушность.
- Разделите полученное тесто на три одинаковые части. Выложите первую часть в кольцо, разровняйте поверхность и аккуратно снимите кольцо. Повторите этот процесс с остальными двумя частями, формируя еще два коржа.
- Выпекайте коржи при 100 градусах в течение 3 – 4 часов. Важно готовить их одновременно, чтобы масса не осела.
- После выпекания дайте коржам остыть, обрежьте лишнее ножом. Крошку не выбрасывайте, ею можно украсить торт.
- Для крема в сотейнике смешайте яичные желтки, обычный и ванильный сахар, добавьте немного воды и тщательно перемешайте. Всыпьте какао и снова размешайте до однородности без комочков.
- Поставьте сотейник на маленький огонь, добавьте кусочки шоколада и помешивайте до появления первых признаков кипения. Снимите с плиты, накройте пищевой пленкой в контакт и дайте остыть до комнатной температуры.
- Мягкое сливочное масло взбейте миксером, по столовой ложке добавляя шоколадную массу, продолжая взбивать до однородности.
- Крем разделите на две части для удобства и переложите в кондитерский мешок.
- Собирайте торт: выложите первый корж, покройте его кремом из мешка, накройте вторым коржом и также смажьте кремом, затем третьим коржом. Остатками крема обмажьте верх и бока торта.
- Осторожно выровняйте поверхность кондитерским шпателем и украсьте крошкой и орехами.
Уха по-украински
Этот рыбный бульон с картофелем и специями также нашел широкий круг поклонников. О конкуренции борщу речь не идет, но география признания немалая.
- Время:
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 килограмма рыба (окунь, или другая на ваш вкус);
– 300 красной рыбы;
– 1 лук;
– 2 картофеля;
– 1 морковь;
– 2 помидора;
– петрушка, укроп;
– соль, перец;
– 10 граммов сливочного масла 82%.
Приготовление:
- Налейте воду в кастрюлю и поставьте на огонь.
- Рыбу тщательно промойте, очистите от внутренностей, отделите голову, жабры и хвост. Хорошо промойте тушку.
- Лук и морковь очистите, нарежьте кусочками и обжарьте на сковороде до появления золотистой корочки.
- Картофель помойте, очистите и нарежьте кубиками. Красную рыбу нарежьте порционными кусочками. Помидоры промойте, снимите кожицу и нарежьте кубиками.
- В кипящую воду положите рыбу, лук и морковь. Варите примерно 30 минут, после чего процедите бульон через сито.
- Процеженный бульон верните на маленький огонь, добавьте картофель, красную рыбу и помидоры. Варите еще 15 минут до готовности.
- Перед подачей украсьте блюдо свежими листьями петрушки.
Приятного аппетита!
