Не лише вареники та борщ: українські страви, популярні у світі
- Борщ та вареники – не єдині зірки від України на світовій кулінарній арені.
- Котлета по-київськи – це ще одна наша гордість, яку подають у найкращих ресторанах.
Борщ та вареники – це перші асоціації, які виникають при згадці української кухні. Але наша кулінарна культура може похизуватися значно ширшим переліком неймовірних страв.
Українська кухня має що запропонувати світу окрім борщу і вареників. У цих "флагманів" є кілька потужних конкурентів, які також мають неабияку популярність поза межами України, розповідає 24 Канал.
Котлета по-київськи
Вона підкорила увесь світ та подається в найкращих ресторанах планети. Той випадок, коли кожна деталь у страві вписується в загальну гармонію.
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 1 куряче філе;
– 50 грамів вершкового масла;
– 1 пучок кропу;
– 1 яйце;
– 100 грамів панірувальних сухарів;
– 100 грамів борошна;
– олія для смаження;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Куряче філе розріжте на дві частини. Кожен шматочок злегка відбийте з обох сторін і приправте сіллю та меленим перцем.
- Вершкове масло змішайте з дрібно нарізаним кропом та невеликою кількістю солі, добре розітріть до однорідної маси.
- Покладіть трохи приготованого масла в центр кожного шматка філе.
- Обережно згорніть м’ясо в рулет, підвертаючи краї, щоб начинка не витікала.
- Для панірування спочатку обкачайте рулети в борошні, потім занурте у збите яйце і обваляйте в сухарях.
- Розігрійте достатню кількість олії на сковороді і обсмажте котлети з усіх боків до золотистої скоринки.
- Після цього перекладіть рулети у форму для запікання і доведіть до готовності в духовці при 180 градусах близько 10 хвилин.
Київський торт
У кожної кулінарної традиції є свій десерт, який презентує її у світі. Для нас ним став Київський торт, який відомий далеко за межами України.
- Час: 6 годин
- Порцій: 1,2 кілограма
Інгредієнти:
коржі:
– 7 сирих яєчних білків;
– 250 грамів цукру;
– 150 грамів горіхів (кеш'ю та фундук);
– 50 грамів борошна,
крем:
– 7 сирих яєчних жовтків;
– 150 мілілітрів води;
– 120 грамів цукру;
– 1 пачка ванільного цукру;
– 20 грамів какао;
– 100 грамів шоколаду;
– 400 грамів вершкового масла.
Приготування:
- Підготуйте круглу форму для випічки торта без дна діаметром 18 сантиметрів.
- Горіхи подрібніть у блендері до середньої крихти, щоб залишалися невеликі шматочки, і змішайте їх із борошном.
- Білки окремо збийте до м’якої піни. Додайте цукор і продовжуйте збивати до отримання стійкої, щільної маси (приблизно 12 хвилин).
- Акуратно введіть у білки суміш горіхів і борошна, обережно перемішуючи, щоб не втратити повітряність.
- Розділіть отримане тісто на три однакові частини. Викладіть першу частину в кільце, розрівняйте поверхню і акуратно зніміть кільце. Повторіть цей процес з іншими двома частинами, формуючи ще два коржі.
- Випікайте коржі при 100 градусах впродовж 3 – 4 годин. Важливо готувати їх одночасно, щоб маса не осіла.
- Після випікання дайте коржам охолонути, обріжте зайве ножем. Крихту не викидайте, нею можна прикрасити торт.
- Для крему у сотейнику змішайте яєчні жовтки, звичайний і ванільний цукор, додайте трохи води та ретельно перемішайте. Всипте какао і знову розмішайте до однорідності без грудочок.
- Поставте сотейник на маленький вогонь, додайте шматочки шоколаду і помішуйте до появи перших ознак кипіння. Зніміть з плити, накрийте харчовою плівкою в контакт і дайте охолонути до кімнатної температури.
- М’яке вершкове масло збийте міксером, по столовій ложці додаючи шоколадну масу, продовжуючи збивати до однорідності.
- Крем розділіть на дві частини для зручності і перекладіть у кондитерський мішок.
- Збирайте торт: викладіть перший корж, покрийте його кремом із мішка, накрийте другим коржем і також змастіть кремом, потім третім коржем. Залишками крему обмажте верх і боки торта.
- Обережно вирівняйте поверхню кондитерським шпателем і прикрасьте крихтою та горіхами.
Уха по-українськи
Цей рибний бульйон із картоплею та спеціями також знайшов широке коло шанувальників. Про конкуренцію борщу не йдеться, але географія визнання чимала.
- Час:
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограми риба (окунь, або інша на ваш смак);
– 300 червоної риби;
– 1 цибуля;
– 2 картоплі;
– 1 морква;
– 2 помідори;
– петрушка, кріп;
– сіль, перець;
– 10 грамів вершкового масла 82%.
Приготування:
- Налийте воду у каструлю і поставте на вогонь.
- Рибу ретельно промийте, очистіть від нутрощів, відокремте голову, зябра та хвіст. Добре промийте тушку.
- Цибулю та моркву очистьте, наріжте шматочками і обсмажте на сковороді до появи золотистої скоринки.
- Картоплю помийте, очистьте і наріжте кубиками. Червону рибу наріжте порційними шматочками. Помідори промийте, зніміть шкірку і наріжте кубиками.
- У киплячу воду покладіть рибу, цибулю та моркву. Варіть приблизно 30 хвилин, після чого процідіть бульйон через сито.
- Проціджений бульйон поверніть на маленький вогонь, додайте картоплю, червону рибу та помідори. Варіть ще 15 хвилин до готовності.
- Перед подачею прикрасьте страву свіжим листям петрушки.
Смачного!
