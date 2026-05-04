Вейдеру – кровянку, Чубакке –банош: что ели бы герои "Звездных войн", если бы оказались в Украине
- Чубакка бы ел банош с брынзой и шкварками, а Принцессе Лее подходил бы борщ со свининой.
- Дарту Вейдеру подошла бы кровянка с гречкой, а Люк Скайуокер выбрал бы вареники с вишнями или молодой картошкой.
Герои "Звездных войн" привыкли к космическим станциям, пустынным планетам и странным напиткам из далеких миров. Но если перенести их не в кантину на Татуине, а за украинский стол, выбор был бы совсем другим.
Здесь все быстро стало бы понятно по характеру. Кому-то подходили бы вареники, кому-то – борщ с пампушками, а кому-то такое блюдо, после которого даже Империя на мгновение замолчала бы. 24 Канал составил список идей для любимых персонажей.
Как приготовить банош, который бы съел Чубакка?
Чубакка точно не был бы персонажем для маленькой порции. Ему подходила бы сытная, теплая, простая еда – такая, после которой не хочется говорить, а хочется удовлетворенно рычать. Для него можно взять банош с брынзой и шкварками. Густой, горячий и очень питательный – именно такой, который подают в Карпатах, делится рецептом Иван Янюк.
- Время: 40 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 250 миллилитров молока;
– 250 граммов сметаны жирностью 20%;
– 75 граммов сливочного масла;
– 100 – 150 граммов подчеревины;
– 90 граммов кукурузной крупы среднего помола;
– 1 чайная ложка сахара;
– соль по вкусу;
– петрушка для подачи.
Какое это вкусное блюдо
Приготовление:
- В кастрюлю или сотейник с толстым дном влейте молоко и добавьте сметану. Поставьте на средний огонь и, постоянно помешивая венчиком, доведите смесь почти до кипения. Когда масса начнет легко закипать, добавьте 50 граммов сливочного масла и дождитесь, пока оно растопится.
- После этого тонкой струйкой всыпайте кукурузную крупу среднего помола, непрерывно перемешивая венчиком, чтобы не образовались комочки.
- Готовьте банош на среднем огне, а когда масса начнет густеть и активно булькать, уменьшите огонь до минимального.
- Добавьте немного соли и 1 чайную ложку сахара, чтобы сбалансировать кислинку сметаны. Постоянно помешивайте, потому что банош легко может пристать ко дну. Когда крупа станет мягкой, а масса приобретет густую кремовую консистенцию, добавьте еще 25 граммов сливочного масла и хорошо перемешайте.
- Накройте кастрюлю крышкой, выключите огонь и оставьте банош настояться примерно на 5 минут.
- Пока банош доходит, подготовьте шкварки. Подчеревину нарежьте небольшими кубиками примерно по 0,5 – 1 сантиметра. Выложите ее на разогретую сковородку и обжаривайте на среднем огне, пока кусочки станут золотистыми и пустят жир.
- В конце слегка посолите и готовьте еще примерно 1 – 2 минуты. Пережаривать не нужно, чтобы мясная часть не стала жесткой. Готовый банош выложите в тарелку, сверху добавьте шкварки, по желанию полейте небольшим количеством жира со сковородки и украсьте петрушкой.
Как сварить борщ для Принцессы Леи?
Лея – не про легкий салатик и не про "что-то перекусить". Она сильная, упрямая, с королевской осанкой, но очень земная по характеру. Ей подходил бы борщ – блюдо с глубиной, характером и четкой позицией.Лучше всего борщ подходит приготовленный на свинине, отмечает ВВС.
- Время: 2 часа
- Порции: 6
Ингредиенты:
– 500 граммов свиных костей с мясом 500 граммов свиных костей с мясом;
– 200 граммов фасоли;
– 1 свекла;
– 3 – 4 картофелины;
– 1/2 небольшой головки капусты;
– 1 морковь;
– 1 луковица;
– 70 граммов томатной пасты;
– 1 столовая ложка сахара;
– 1 столовая ложка уксуса;
– соль по вкусу;
– лимонный сок по вкусу;
– 3 – 4 горошины душистого перца;
– 2 лавровых листа;
– 2 зубчика чеснока;
– масло для жарки;
– сметана для подачи.
Вкусный борщ для принцессы
Приготовление:
- Свиные кости с мясом промойте, залейте водой и варите на слабом огне примерно 2 – 3 часа, периодически снимая шумовку с поверхности.
- Бульон не должен активно кипеть – так он останется чистым и прозрачным. В конце варки добавьте соль, душистый перец и лавровый лист.
- Фасоль лучше заранее замочить в холодной воде на ночь, а потом отварить до мягкости и отцедить. Если не замачивали, просто промойте ее, залейте водой и варите до готовности.
- Свеклу почистите и натрите на крупной терке или нарежьте брусочками. Тушите ее под крышкой на сковородке с небольшим количеством масла до готовности, время от времени подливая воду, чтобы свекла именно тушилась, а не жарилась.
- Лук нарежьте кубиками и протушите на слабом огне в небольшом количестве масла. Морковь натрите на крупной терке, добавьте к луку и готовьте еще 2 – 3 минуты. Затем добавьте томатную пасту и протушите все вместе еще несколько минут. Из готового бульона достаньте кость, отделите мясо, нарежьте его небольшими кусочками и верните в кастрюлю.
- Картофель почистите, нарежьте кубиками и добавьте в бульон. Туда же положите тонко нашинкованную капусту, тушеную свеклу и фасоль. Варите до мягкости картофеля. После этого добавьте сахар, уксус и зажарку.
- Попробуйте борщ, при необходимости досолите, а кислоту отрегулируйте лимонным соком. Доведите до кипения, добавьте раздавленный чеснок и выключите огонь.
- Накройте борщ крышкой и оставьте настояться 15 минут. Подавайте со сметаной и, по желанию, пампушками с чесноком.
Как сделать кровянку для Дарта Вейдера?
Для Дарта Вейдера не надо придумывать что-то милое. Ему подходило бы блюдо темное, насыщенное, тяжелое по настроению – кровянка с гречкой, идеальный вариант. Как ее правильно начинить и что точно следует добавить, рассказывает Cookpad.
- Время: 1,5 часа
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 3 – 4 свиные кишки средней толщины;
– соль для промывки кишок;
– сода для промывки кишок;
– уксус для промывки кишок;
– 500 граммов свиного сердца;
– 500 граммов говяжьей печени;
– 500 граммов свиных легких 500 граммов свиных легких;
– 1200 граммов грудной клетки;
– 1,5 литра свиной крови;
– 150 граммов очищенного чеснока;
– 100 граммов манной крупы;
– 200 миллилитров молока;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 – 1,5 столовой ложки соли;
– лавровый лист по вкусу;
– перец горошком по вкусу;
– нитки;
– трубочка для начинки колбасы;
– масло для смазывания.
Идеальное блюдо
Приготовление:
- Свиные кишки хорошо промойте с обеих сторон, а затем замочите в растворе соли, соды и уксуса: сначала с одной стороны, затем с другой.
- Легкие, сердце и печень обязательно вымочите в холодной воде не менее 2 – 3 часов. После вымачивания залейте ливер холодной водой так, чтобы она только покрыла продукты, поставьте на огонь, доведите до кипения и проварите несколько минут.
- Первую воду слейте, все хорошо промойте, снова залейте холодной водой, добавьте соль, лавровый лист и перец горошком, после чего варите до готовности.
- Готовый ливер достаньте, охладите и нарежьте мелкими кусочками, а затем переложите в большую миску.
- Грудку нарежьте и пропустите через мясорубку вместе с чесноком, после чего добавьте к нарезанному ливеру. Свиную кровь перелейте в отдельную миску, а если есть сгустки – хорошо разомните их руками или перебейте блендером.
- К ливеру, перекрученной грудки и чесноку добавьте кровь, манную крупу, молоко, соду и соль по вкусу.
- Всю массу тщательно вымешивайте руками не менее 30 – 40 минут – это нужно, чтобы готовая колбаса хорошо держала форму и не крошилась во время нарезания.
- Один конец кишки крепко завяжите ниткой, а на второй наденьте специальную трубочку для начинки колбасы. Если трубочки нет, один может держать край кишки, а другой – осторожно накладывать начинку.
- Наполняйте кишку не до самого конца, оставляя примерно 10 сантиметров свободного места, чтобы во время варки она не лопнула. Второй конец также крепко завяжите ниткой.
- Начиненную колбасу выложите на противень и проколите иглой по всей длине. Во время формирования колбасы поставьте воду нагреваться.
- Когда она закипит, уменьшите огонь, опустите первую колбасу и после повторного закипания варите 20 минут без крышки.
- Готовую колбасу достаньте, а в воду сразу кладите следующую, потому что начиненная колбаса не должна долго лежать сырой. Когда вся колбаса будет сварена, смажьте противень маслом, выложите кровянку и запекайте в разогретой до 80 – 100 градусов духовке примерно 40 минут.
- После этого достаньте колбасу, дайте ей остыть и подавайте к столу.
Что выбрали бы другие герои?
Люку Скайуокеру подошли бы вареники с вишнями или молодая картошка с маслом и укропом. Он начинал как простой парень с далекой планеты, поэтому его блюдо тоже должно быть без лишней показушности – домашнее, теплое и понятное.
Хан Соло вряд ли долго рассматривал бы меню. Ему больше подходит еда с дымом и характером – шашлык, печеная картошка, малосольные огурцы и острый соус. Он бы, наверное, первым сказал, что сам лучше знает, как мариновать мясо, а потом все равно попросил бы добавки.
Йода выбрал бы что-то совсем другое – зеленый борщ, гречневую кашу с грибами или травяной чай. Ему не нужно самое громкое блюдо на столе. Его еда должна быть простой, немного лесной и спокойной. Такой, после которой можно сидеть у печи и говорить коротко, странно, но очень метко.
Отдельно стоит упомянуть Грогу, которого многие до сих пор называют Малышом Йодой. Формально он уже 50-летний "ребенок", но ведет себя именно как малый, который тянет в рот все, что кажется интересным. Как шутят в Paste Magazine, его зеленому животику нужно немало вкусностей, чтобы расти сильным джедаем, но далеко не все, что он выбирает, похоже на сбалансированный завтрак.