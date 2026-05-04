Тут усе швидко стало б зрозуміло за характером. Комусь пасували б вареники, комусь – борщ із пампушками, а комусь така страва, після якої навіть Імперія на мить замовкла б. 24 Канал склав список ідей для улюблених персонажів.

Як приготувати банош, який би з’їв Чубакка?

Чубакка точно не був би персонажем для маленької порції. Йому пасувала б ситна, тепла, проста їжа – така, після якої не хочеться говорити, а хочеться задоволено гарчати. Для нього можна взяти банош із бринзою та шкварками. Густий, гарячий і дуже поживний – саме такий, який подають у Карпатах, ділиться рецептом Іван Янюк.

: 40 хвилин Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів молока;

– 250 грамів сметани жирністю 20 %;

– 75 грамів вершкового масла;

– 100 – 150 грамів підчеревини;

– 90 грамів кукурудзяної крупи середнього помелу;

– 1 чайна ложка цукру;

– сіль до смаку;

– петрушка для подачі.

Яка це смачна страва

Приготування:

Каструлю або сотейник із товстим дном влийте молоко та додайте сметану. Поставте на середній вогонь і, постійно помішуючи вінчиком, доведіть суміш майже до кипіння. Коли маса почне легко закипати, додайте 50 грамів вершкового масла й дочекайтеся, поки воно розтопиться. Після цього тонкою цівкою всипайте кукурудзяну крупу середнього помелу, безперервно перемішуючи вінчиком, щоб не утворилися грудочки. Готуйте банош на середньому вогні, а коли маса почне густішати й активно булькати, зменште вогонь до мінімального. Додайте трохи солі та 1 чайну ложку цукру, щоб збалансувати кислинку сметани. Постійно помішуйте, бо банош легко може пристати до дна. Коли крупа стане м’якою, а маса набуде густої кремової консистенції, додайте ще 25 грамів вершкового масла й добре перемішайте. Накрийте каструлю кришкою, вимкніть вогонь і залиште банош настоятися приблизно на 5 хвилин. Поки банош доходить, підготуйте шкварки. Підчеревину наріжте невеликими кубиками приблизно по 0,5 – 1 сантиметра. Викладіть її на розігріту сковорідку й обсмажуйте на середньому вогні, поки шматочки стануть золотистими та пустять жир. Наприкінці злегка посоліть і готуйте ще приблизно 1 – 2 хвилини. Пересмажувати не потрібно, щоб м’ясна частина не стала жорсткою. Готовий банош викладіть у тарілку, зверху додайте шкварки, за бажанням полийте невеликою кількістю жиру зі сковорідки й прикрасьте петрушкою.

Як зварити борщ для Принцеси Леї?

Лея – не про легкий салатик і не про "щось перекусити". Вона сильна, вперта, з королівською поставою, але дуже земна за характером. Їй пасував би борщ – страва з глибиною, характером і чіткою позицією.Найкраще борщ смакує приготований на свинині, зазначає ВВС.

: 2 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 500 грамів свинячих кісток із м’ясом;

– 200 грамів квасолі;

– 1 буряк;

– 3 – 4 картоплини;

– 1/2 невеликої головки капусти;

– 1 морква;

– 1 цибулина;

– 70 грамів томатної пасти;

– 1 столова ложка цукру;

– 1 столова ложка оцту;

– сіль до смаку;

– лимонний сік до смаку;

– 3 – 4 горошини духмяного перцю;

– 2 лаврові листки;

– 2 зубчики часнику;

– олія для смаження;

– сметана для подачі.

Смачний борщ для принцеси

Приготування:

Свинячі кістки з м’ясом промийте, залийте водою й варіть на слабкому вогні приблизно 2 – 3 години, періодично знімаючи шумовиння з поверхні. Бульйон не має активно кипіти – так він залишиться чистим і прозорим. Наприкінці варіння додайте сіль, духмяний перець і лавровий лист. Квасолю краще заздалегідь замочити в холодній воді на ніч, а потім відварити до м’якості й відцідити. Якщо не замочували, просто промийте її, залийте водою та варіть до готовності. Буряк почистьте й натріть на великій тертці або наріжте брусочками. Тушкуйте його під кришкою на сковорідці з невеликою кількістю олії до готовності, час від часу підливаючи воду, щоб буряк саме тушкувався, а не смажився. Цибулю наріжте кубиками й протушкуйте на слабкому вогні в невеликій кількості олії. Моркву натріть на великій тертці, додайте до цибулі й готуйте ще 2 – 3 хвилини. Потім додайте томатну пасту та протушкуйте все разом ще кілька хвилин. Із готового бульйону дістаньте кістку, відокремте м’ясо, наріжте його невеликими шматочками й поверніть у каструлю. Картоплю почистьте, наріжте кубиками й додайте до бульйону. Туди ж покладіть тонко нашатковану капусту, тушкований буряк і квасолю. Варіть до м’якості картоплі. Після цього додайте цукор, оцет і засмажку. Скуштуйте борщ, за потреби досоліть, а кислоту відрегулюйте лимонним соком. Доведіть до кипіння, додайте розчавлений часник і вимкніть вогонь. Накрийте борщ кришкою й залиште настоятися 15 хвилин. Подавайте зі сметаною та, за бажанням, пампушками з часником.

Як зробити кров’янку для Дарта Вейдера?

Для Дарта Вейдера не треба вигадувати щось миле. Йому пасувала б страва темна, насичена, важка за настроєм – кров’янка з гречкою, ідеальний варіант. Як її правильно начинити і що точно слід додати, розповідає Cookpad.

: 1,5 години Порцій: 6

Інгредієнти:

– 3 – 4 свинячі кишки середньої товщини;

– сіль для промивання кишок;

– сода для промивання кишок;

– оцет для промивання кишок;

– 500 грамів свинячого серця;

– 500 грамів яловичої печінки;

– 500 грамів свинячих легень;

– 1200 грамів груднини;

– 1,5 літра свинячої крові;

– 150 грамів очищеного часнику;

– 100 грамів манної крупи;

– 200 мілілітрів молока;

– 1 чайна ложка соди;

– 1 – 1,5 столової ложки солі;

– лавровий лист до смаку;

– перець горошком до смаку;

– нитки;

– трубочка для начинення ковбаси;

– олія для змащування.

Ідеальна страва

Приготування:

Свинячі кишки добре промийте з обох боків, а потім замочіть у розчині солі, соди та оцту: спочатку з одного боку, потім з іншого. Легені, серце та печінку обов’язково вимочіть у холодній воді щонайменше 2 – 3 години. Після вимочування залийте лівер холодною водою так, щоб вона лише покрила продукти, поставте на вогонь, доведіть до кипіння й проваріть кілька хвилин. Першу воду злийте, усе добре промийте, знову залийте холодною водою, додайте сіль, лавровий лист і перець горошком, після чого варіть до готовності. Готовий лівер дістаньте, охолодіть і наріжте дрібними шматочками, а потім перекладіть у велику миску. Груднину наріжте та пропустіть через м’ясорубку разом із часником, після чого додайте до нарізаного ліверу. Свинячу кров перелийте в окрему миску, а якщо є згустки – добре розімніть їх руками або перебийте блендером. До ліверу, перекрученої груднини та часнику додайте кров, манну крупу, молоко, соду й сіль до смаку. Усю масу ретельно вимішуйте руками щонайменше 30 – 40 хвилин – це потрібно, щоб готова ковбаса добре тримала форму й не кришилася під час нарізання. Один кінець кишки міцно зав’яжіть ниткою, а на другий надіньте спеціальну трубочку для начинення ковбаси. Якщо трубочки немає, один може тримати край кишки, а інший – обережно накладати начинку. Наповнюйте кишку не до самого кінця, залишаючи приблизно 10 сантиметрів вільного місця, щоб під час варіння вона не лопнула. Другий кінець також міцно зав’яжіть ниткою. Начинену ковбасу викладіть на деко й проколіть голкою по всій довжині. Під час формування ковбаси поставте воду нагріватися. Коли вона закипить, зменште вогонь, опустіть першу ковбасу й після повторного закипання варіть 20 хвилин без кришки. Готову ковбасу дістаньте, а у воду одразу кладіть наступну, бо начинена ковбаса не повинна довго лежати сирою. Коли вся ковбаса буде зварена, змастіть деко олією, викладіть кров’янку й запікайте в розігрітій до 80 – 100 градусів духовці приблизно 40 хвилин. Після цього дістаньте ковбасу, дайте їй охолонути й подавайте до столу.

Що обрали б інші герої?

Люку Скайвокеру пасували б вареники з вишнями або молода картопля з маслом і кропом. Він починав як простий хлопець із далекої планети, тому його страва теж мала б бути без зайвої показовості – домашня, тепла і зрозуміла.

Хан Соло навряд чи довго розглядав би меню. Йому більше личить їжа з димом і характером – шашлик, печена картопля, малосольні огірки та гострий соус. Він би, мабуть, першим сказав, що сам краще знає, як маринувати м’ясо, а потім усе одно попросив би добавки.

Йода обрав би щось зовсім інше – зелений борщ, гречану кашу з грибами або трав’яний чай. Йому не потрібна найгучніша страва на столі. Його їжа мала б бути простою, трохи лісовою і спокійною. Такою, після якої можна сидіти біля печі й говорити коротко, дивно, але дуже влучно.

Окремо варто згадати Грогу, якого багато хто досі називає Малюком Йодою. Формально він уже 50-річна "дитина", але поводиться саме як малий, який тягне до рота все, що здається цікавим. Як жартують у Paste Magazine, його зеленому животику потрібно чимало смаколиків, щоб рости сильним джедаєм, але далеко не все, що він обирає, схоже на збалансований сніданок.