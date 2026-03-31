Не все дрожжи подходят для кулича: какие выбрать для идеальной пасхальной выпечки
- Для аутентичного вкуса выбирайте живые прессованные дрожжи, которые идеально подходят для "тяжелого" сдобного теста.
- Быстродействующие дрожжи не требуют замачивания и значительно упрощают процесс приготовления теста.
Рыхлое тесто – один из главных критериев удачной пасхи. Именно поэтому стоит обращать внимание на продукт, который заставит пасху расти – дрожжи.
Правильный выбор дрожжей – это основа успешной выпечки. Именно от них зависит, будет ли ваш кулич высоким, воздушным и сохранит ли он свежесть в течение праздничных дней, рассказывает "РБК-Украина".
К теме Все будут безумствовать от "Пасхальной шубы": этот салат точно должен быть на праздничном столе
Какие дрожжи выбрать для пасхи?
- Свежие – для профессионалов
Если вы хотите получить аутентичный вкус и невероятный аромат, выбирайте именно живые прессованные дрожжи. Они идеально справляются с "тяжелым" сдобным тестом, где много масла, сахара и яиц. Используйте примерно 30 – 50 граммов на 1 килограмм муки.
Ваш кулич будет идеальным
Обязательно проверяйте срок годности, свежие дрожжи имеют приятный спиртовой запах и легко крошатся в руках. Они требуют активации в теплой жидкости и имеют короткий срок хранения, однако обеспечивают стабильное брожение.
- Сухие активные дрожжи – альтернатива для всех
Перед замешиванием теста растворите гранулы в теплой воде или молоке со щепоткой сахара и подождите 10 – 15 минут до появления пенистой шапочки. На 1 килограмм муки вам понадобится около 10 – 15 граммов продукта.
Их легче хранить, но они работают немного медленнее живых аналогов.
- Быстродействующие дрожжи – для тех, кому не хватает времени
Это самый простой вариант для современных хозяек. Их не нужно замачивать – просто смешивайте порошок непосредственно с просеянной мукой, подсказывает инстаграм kaplun_larisa.
Для килограмма муки берут всего 7 – 10 граммов. Тесто поднимается очень быстро, а процесс приготовления значительно упрощается.Но такая выпечка может иметь менее выраженный хлебный аромат, поэтому не превышайте дозировку, чтобы избежать специфического привкуса.
Какие рецепты стоит попробовать?
Вам понравится панетоне по рецепту Владимира Ярославского.
А еще пригодится невероятно сочная праздничная ветчина.