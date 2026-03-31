Не все дрожжи подходят для кулича: какие выбрать для идеальной пасхальной выпечки

Рыхлое тесто – один из главных критериев удачной пасхи. Именно поэтому стоит обращать внимание на продукт, который заставит пасху расти – дрожжи.

Правильный выбор дрожжей – это основа успешной выпечки. Именно от них зависит, будет ли ваш кулич высоким, воздушным и сохранит ли он свежесть в течение праздничных дней, рассказывает "РБК-Украина".

К теме Все будут безумствовать от "Пасхальной шубы": этот салат точно должен быть на праздничном столе

Какие дрожжи выбрать для пасхи?

Свежие – для профессионалов

Если вы хотите получить аутентичный вкус и невероятный аромат, выбирайте именно живые прессованные дрожжи. Они идеально справляются с "тяжелым" сдобным тестом, где много масла, сахара и яиц. Используйте примерно 30 – 50 граммов на 1 килограмм муки.

Ваш кулич будет идеальным

Обязательно проверяйте срок годности, свежие дрожжи имеют приятный спиртовой запах и легко крошатся в руках. Они требуют активации в теплой жидкости и имеют короткий срок хранения, однако обеспечивают стабильное брожение.

Сухие активные дрожжи – альтернатива для всех

Перед замешиванием теста растворите гранулы в теплой воде или молоке со щепоткой сахара и подождите 10 – 15 минут до появления пенистой шапочки. На 1 килограмм муки вам понадобится около 10 – 15 граммов продукта.

Их легче хранить, но они работают немного медленнее живых аналогов.

Быстродействующие дрожжи – для тех, кому не хватает времени

Это самый простой вариант для современных хозяек. Их не нужно замачивать – просто смешивайте порошок непосредственно с просеянной мукой, подсказывает инстаграм kaplun_larisa.

Для килограмма муки берут всего 7 – 10 граммов. Тесто поднимается очень быстро, а процесс приготовления значительно упрощается.Но такая выпечка может иметь менее выраженный хлебный аромат, поэтому не превышайте дозировку, чтобы избежать специфического привкуса.

Какие рецепты стоит попробовать?