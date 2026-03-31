Правильний вибір дріжджів – це основа успішної випічки. Саме від них залежить, чи буде ваша паска високою, повітряною та чи збереже вона свіжість протягом святкових днів, розповідає "РБК-Україна".
Які дріжджі обрати для паски?
- Свіжі – для професіоналів
Якщо ви прагнете отримати автентичний смак і неймовірний аромат, обирайте саме живі пресовані дріжджі. Вони ідеально справляються з "важким" здобним тістом, де багато масла, цукру та яєць. Використовуйте приблизно 30 – 50 грамів на 1 кілограм борошна.
Обов’язково перевіряйте термін придатності, свіжі дріжджі мають приємний спиртовий запах і легко кришаться в руках. Вони потребують активації в теплій рідині та мають короткий термін зберігання, проте забезпечують найстабільніше бродіння.
- Сухі активні дріжджі – альтернатива для всіх
Перед замішуванням тіста розчиніть гранули в теплій воді або молоці з дрібкою цукру та зачекайте 10 – 15 хвилин до появи пінистої шапочки. На 1 кілограм борошна вам знадобиться близько 10 – 15 грамів продукту.
Їх легше зберігати, але вони працюють трохи повільніше за живі аналоги.
- Швидкодіючі дріжджі – для тих, кому бракує часу
Це найпростіший варіант для сучасних господинь. Їх не потрібно замочувати – просто змішуйте порошок безпосередньо з просіяним борошном, підказує інстаграм kaplun_larisa.
Для кілограма борошна беруть лише 7 – 10 грамів. Тісто піднімається дуже швидко, а процес приготування значно спрощується.Але така випічка може мати менш виражений хлібний аромат, тому не перевищуйте дозування, щоб уникнути специфічного присмаку.
