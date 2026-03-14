Неожиданный выбор Эммы Стоун: какие блюда любит оскароносная актриса

Накануне "Оскара" внимание снова приковано к Эмме Стоун – на этот раз не только из-за новой номинации, но и из-за стабильного статуса одной из главных актрис современного кино. Но пока одни обсуждают ее шансы на очередную статуэтку, других интересует значительно более приземленный вопрос – что любит есть звезда вне красных дорожек.

В частности, много лет не теряет интереса тема ее пищевых привычек, пишет Refinery. Несмотря на статус голливудской звезды, среди любимого у Эммы Стоун есть блюда, которые для многих могут оказаться довольно неожиданными.

Что известно о пищевых привычках оскароносной Эммы Стоун?

Уже 15 марта состоится церемония вручения премии "Оскар", и среди главных имен этого года снова звучит Эмма Стоун. Для актрисы номинация за фильм "Бугония" стала уже пятой, что еще раз подчеркивает ее стабильное присутствие среди самых заметных фигур современного кино.

В 37 лет Эмма Стоун имеет одну из самых сильных фильмографий среди актрис своего поколения. Ее регулярно включают в рейтинги самых успешных, самых талантливых и влиятельных звезд, а среди наград уже есть два "Оскара".

Отдельное внимание привлекло и то, что американская актриса получила сразу семь номинаций в рамках премии Американской киноакадемии, чем вошла в историю награды. Эмма Стоун стала вторым самым молодым человеком в истории премии, которую одновременно номинировали в семи категориях. Подобного результата ранее достигали лишь единицы. Среди отличий – и категория за лучшую женскую роль, и несколько других ключевых номинаций, отмечающих вклад в кинематограф.

Вне съемочной площадки Эмма Стоун неоднократно говорила и о своих пищевых предпочтениях. Среди любимого она называет картофель фри и брюссельскую капусту. Актриса любит простую домашнюю еду, хотя иногда выбирает и очень привычные блюда – например, двойной чизбургер только с мясом и булочкой, картофель фри и Макфлурри из "Макдональдса".

На съемочной площадке у нее тоже есть свои постоянные привычки – наушники и много кофеина. В то же время в ежедневном рационе актрисы обычно присутствуют фрукты, овощи, нежирный белок и цельнозерновые продукты. Она не сосредотачивается на строгом подсчете калорий и не стремится, чтобы каждый прием пищи был идеально "правильным".

Как приготовить хрустящую картошку фри в духовке?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 килограмм картофеля;

– 2 столовые ложки масла;

– 2 столовые ложки паприки;

– 1 столовую ложку сухого чеснока;

– 1 столовую ложку соли.

Приготовление:

Картофель нарежьте брусочками одинаковой толщины – примерно по 1 сантиметру. После этого опустите его в воду на 30 минут. Далее хорошо обсушите полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Добавьте масло, паприку, сухой чеснок и соль, а тогда все тщательно перемешайте. Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом, так, чтобы брусочки не касались друг друга. Запекайте в духовке 30 минут при температуре 210 градусов.

