Покорение "Холостяка" начинается: какое блюдо покорило сердце Тараса Цимбалюка
- Тарас Цимбалюк станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк".
- Девушкам будет интересно узнать, какое блюдо обожает популярный актер.
Уже вскоре начнется очередной сезон шоу "Холостяк". Главным героем будет Тарас Цимбалюк, и девушкам будет полезно знать, какое блюдо обожает популярный актер.
Актер Тарас Цимбалюк станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк". Какое блюдо покорило его сердце – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Хочу!".
Какое любимое блюдо Тараса Цимбалюка?
Актеру приходилось пробовать немало вкусных и оригинальных блюд, однако его фаворитом остается простая классика. Селедка под шубой – фаворит нового "Холостяка", поэтому этот факт точно стоит принять во внимание девушкам, которые будут бороться за его сердце.
А приготовить этот знаменитый салат в "ленивом" исполнении предлагаем по рецепту портала Shuba.
Как приготовить селедку под шубой?
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 сельдь;
– 200 граммов вареной свеклы;
– 200 граммов вареного картофеля;
– 250 граммов маринованных грибов;
– 2 лука;
– 180 граммов майонеза;
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Сельдь, лук и грибы мелко нарежьте кубиками.
- Картофель нарежьте небольшими кусочками, а вареную свеклу натрите на средней терке.
- В большой миске смешайте все подготовленные ингредиенты, кроме свеклы.
- Добавьте майонез и тщательно перемешайте до однородности.
- Выложите салат на сервировочную тарелку, сверху равномерно распределите натертую свеклу и поставьте в холодильник минимум на один час для настаивания.
Приятного аппетита!
Какое блюдо приятно удивит?
Порадуйте близких вкусным и нежным яблочным манником.
Он очень прост в приготовлении и на вкус лучше шарлотки.