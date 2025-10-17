Уже вскоре начнется очередной сезон шоу "Холостяк". Главным героем будет Тарас Цимбалюк, и девушкам будет полезно знать, какое блюдо обожает популярный актер.

Актер Тарас Цимбалюк станет главным героем нового сезона шоу "Холостяк". Какое блюдо покорило его сердце – рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Хочу!".

Какое любимое блюдо Тараса Цимбалюка?

Актеру приходилось пробовать немало вкусных и оригинальных блюд, однако его фаворитом остается простая классика. Селедка под шубой – фаворит нового "Холостяка", поэтому этот факт точно стоит принять во внимание девушкам, которые будут бороться за его сердце.

А приготовить этот знаменитый салат в "ленивом" исполнении предлагаем по рецепту портала Shuba.

Как приготовить селедку под шубой?

Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 сельдь;

– 200 граммов вареной свеклы;

– 200 граммов вареного картофеля;

– 250 граммов маринованных грибов;

– 2 лука;

– 180 граммов майонеза;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Сельдь, лук и грибы мелко нарежьте кубиками. Картофель нарежьте небольшими кусочками, а вареную свеклу натрите на средней терке. В большой миске смешайте все подготовленные ингредиенты, кроме свеклы. Добавьте майонез и тщательно перемешайте до однородности. Выложите салат на сервировочную тарелку, сверху равномерно распределите натертую свеклу и поставьте в холодильник минимум на один час для настаивания.

Приятного аппетита!

