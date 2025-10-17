Вже незабаром розпочнеться черговий сезон шоу "Холостяк". Головним героєм буде Тарас Цимбалюк, і дівчатам буде корисно знати, яку страву обожнює популярний актор.

Актор Тарас Цимбалюк стане головним героєм нового сезону шоу "Холостяк". Яка страва підкорила його серце – розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Хочу!".

Яка улюблена страва Тараса Цимбалюка?

Актору доводилося куштувати чимало смачних та оригінальних страв, однак його фаворитом залишається проста класика. Оселедець під шубою – фаворит нового "Холостяка", тож цей факт точно варто взяти до уваги дівчатам, які боротимуться за його серце.

А приготувати цей знаменитий салат у "лінивому" виконанні пропонуємо за рецептом порталу Shuba.

Як приготувати оселедець під шубою?

Час : 25 хвилин

: 25 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 оселедець;

– 200 грамів вареного буряка;

– 200 грамів вареної картоплі;

– 250 грамів маринованих грибів;

– 2 цибулі;

– 180 грамів майонезу;

– сіль та перець до смаку.

Приготування:

Оселедець, цибулю та гриби дрібно наріжте кубиками. Картоплю наріжте невеликими шматочками, а варений буряк натріть на середній тертці. У великій мисці змішайте всі підготовлені інгредієнти, окрім буряка. Додайте майонез і ретельно перемішайте до однорідності. Викладіть салат на сервірувальну тарілку, зверху рівномірно розподіліть натертий буряк і поставте в холодильник щонайменше на одну годину для настоювання.

Смачного!

