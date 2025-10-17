Підкорення "Холостяка" починається: яка страва підкорила серце Тараса Цимбалюка
- Тарас Цимбалюк стане головним героєм нового сезону шоу "Холостяк".
- Дівчатам буде цікаво дізнатися, яку страву обожнює популярний актор.
Вже незабаром розпочнеться черговий сезон шоу "Холостяк". Головним героєм буде Тарас Цимбалюк, і дівчатам буде корисно знати, яку страву обожнює популярний актор.
Актор Тарас Цимбалюк стане головним героєм нового сезону шоу "Холостяк". Яка страва підкорила його серце – розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Хочу!".
Читайте також "Маргарин – це радянізація": як цей продукт почали використовувати українці
Яка улюблена страва Тараса Цимбалюка?
Актору доводилося куштувати чимало смачних та оригінальних страв, однак його фаворитом залишається проста класика. Оселедець під шубою – фаворит нового "Холостяка", тож цей факт точно варто взяти до уваги дівчатам, які боротимуться за його серце.
А приготувати цей знаменитий салат у "лінивому" виконанні пропонуємо за рецептом порталу Shuba.
Як приготувати оселедець під шубою?
- Час: 25 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 оселедець;
– 200 грамів вареного буряка;
– 200 грамів вареної картоплі;
– 250 грамів маринованих грибів;
– 2 цибулі;
– 180 грамів майонезу;
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- Оселедець, цибулю та гриби дрібно наріжте кубиками.
- Картоплю наріжте невеликими шматочками, а варений буряк натріть на середній тертці.
- У великій мисці змішайте всі підготовлені інгредієнти, окрім буряка.
- Додайте майонез і ретельно перемішайте до однорідності.
- Викладіть салат на сервірувальну тарілку, зверху рівномірно розподіліть натертий буряк і поставте в холодильник щонайменше на одну годину для настоювання.
Смачного!
Яка страва приємно здивує?
Потіште близьких смачним та ніжним яблучним манником.
Він дуже простий у приготуванні та смакує краще за шарлотку.