То лопатка или ребро: какое мясо лучше выбрать для гриля

Летом на выходных не хочется сидеть дома – куда лучше отправиться с близкими на природу. Без сочного мяса не обойдется, но какое же выбрать для лучших впечатлений?

Приготовление пищи на открытом огне – это не просто давняя кулинарная традиция, а настоящее искусство. Свинина заслуженно является главным хитом отдыха у костра, ведь запекание на решетке раскрывает такую глубину вкуса, которую невозможно воспроизвести на обычной сковороде, рассказывает Wedliny.

Интересно Лучшие холодные супы против жары: эти блюда в холодильнике не задержатся

Как выбрать мясо для приготовления на огне?

У каждого свои предпочтения, поэтому здесь стоит ориентироваться на результат, который вы хотите получить. От вида мяса на самом деле зависит очень многое!

Свиная лопатка отличается насыщенным вкусом и нежным волокнистым характером. Благодаря умеренному содержанию жира она остается удивительно сочной даже во время длительного пребывания на огне. Этот кусок прекрасно подходит для запекания большими порциями или приготовления на шампурах, особенно если предварительно замариновать его в смеси чеснока, паприки и ароматных трав.

Любимый вид отдыха / Фото Pixabay

Свиная вырезка без кости – это максимально нежный и постный вариант, который идеально подойдет для поклонников здорового питания. Она требует деликатного обжаривания на среднем огне, чтобы не пересушить нежирную мякоть. Ее утонченный вкус можно подчеркнуть как обычной солью с перцем, так и пикантными маринадами на основе горчицы или лимона, а подавать блюдо лучше всего со свежими легкими салатами.

Для любителей универсальных решений отличным выбором станет сырая ветчина без кости. Этот кусок имеет тонкую природную сладость, которая безупречно гармонирует с медовыми, горчичными или средиземноморскими заправками. Для сохранения максимальной мягкости и сочности ветчину рекомендуется томить на гриле медленно и большим сплошным куском.

Настоящим деликатесом для ценителей американского барбекю являются свиные ребрышки. Их плотная структура создана для длительного запекания на слабом огне в течение примерно двух часов. За это время мясо становится настолько мягким, что самостоятельно отделяется от кости, а глазурь на основе соевого соуса, меда и чеснока придает им непревзойденный сладко-пикантный карамельный характер.

Если же поход на природу является спонтанным, то лучшим решением станут сосиски. Их достаточно просто бросить на решетку и довести до готовности – и никаких лишних забот!