Матовая или блестящая: какой стороной фольги на самом деле нужно заворачивать еду

Споры о том, какой стороной фольги заворачивать продукты для запекания, ведутся уже много лет, однако ответ на этот вопрос гораздо проще, чем кажется.

Многие кулинары годами спорят о том, как правильно использовать алюминиевую фольгу для запекания. Существует теория, что блестящая сторона лучше отражает тепло, а матовая – поглощает, поэтому от выбора стороны зависит скорость приготовления блюда.

Почему стороны фольги отличаются?

Разница между матовой и блестящей поверхностями возникает исключительно из-за особенностей производства, а не из-за каких-то секретных кулинарных функций.

В процессе изготовления алюминиевую фольгу прокатывают через специальные валы. Та сторона, которая непосредственно контактирует с этими валами, становится идеально гладкой и блестящей. Другая же сторона остается немного шероховатой и матовой. Это обычный технологический процесс, который никоим образом не влияет на теплопроводность материала.



Какой стороной заворачивать еду в фольгу / Фото Pixabay

Имеет ли значение выбор стороны?

Обе стороны фольги одинаково проводят тепло. Независимо от того, какой стороной вы завернете мясо, рыбу или овощи, продукты пропекаются абсолютно равномерно и получатся одинаково сочными и вкусными. Выбор стороны не влияет ни на скорость приготовления, ни на вкусовые качества блюда.

Однако есть одно важное исключение. Если вы приобрели специальную фольгу с антипригарным покрытием, тогда обязательно нужно следовать рекомендациям производителя. В таком случае продукты следует выкладывать именно на ту сторону, которая указана в инструкции на упаковке.

На что действительно стоит обратить внимание

Вместо того чтобы искать правильную сторону, лучше сосредоточиться на других важных деталях:

Плотность материала: для длительного запекания выбирайте более плотную фольгу, поскольку она надежнее удерживает сок и аромат блюд.

для длительного запекания выбирайте более плотную фольгу, поскольку она надежнее удерживает сок и аромат блюд. Герметичность: всегда аккуратно заворачивайте края, чтобы не оставалось отверстий. Это предотвратит вытекание сока и пересушивание пищи.

Интересные факты из истории фольги

Мало кто знает, что до изобретения алюминиевой фольги в начале XX века для упаковки продуктов использовали оловянную фольгу. Однако у нее был существенный недостаток – она придавала пище неприятный металлический привкус.

Все изменилось в 1910 году, когда швейцарский инженер Роберт Виктор Нейер запатентовал технологию непрерывной прокатки алюминия. Уже в следующем году известная компания Tobler начала упаковывать свои легендарные треугольные шоколадки Toblerone в новую алюминиевую фольгу, чтобы сохранить их первоначальный вкус.