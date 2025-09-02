Сочетаем несочетаемое: готовим калатушу – блюдо, которым гордится Полесье
- Калатуша – традиционное блюдо из Полесья, которое сочетает рыбу и грибы.
- Для приготовления используют карпа и сухие белые грибы с добавлением овощей и специй.
Украинская кулинарная традиция богата на оригинальные рецепты. Калатуша – это уникальное изобретение из Полесья, которое стоит попробовать каждому украинцу.
Рыба и грибы – это сочетание, которое встречается в кулинарии крайне редко. Причина – слишком выразительный вкус обоих ингредиентов. Впрочем, украинцы сумели гармонично их "поженить", и так появилось просто невероятное блюдо калатуша, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Аутентичная Украина".
Какую рыбу выбрать для калатуши?
Традиционно для этого блюда использовали карпа – одну из самых популярных рыб в Украине. И сейчас ни у кого не возникнет трудностей с тем, чтобы приобрести ее в магазине.
Как приготовить калатушу?
- Время: 1 час 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 1 карп;
– 40 граммов сухих белых грибов
– 2 моркови;
– 1 сельдерей;
– 50 граммов зажарки (свекла, морковь, лук, томат);
– 2 столовые ложки подсолнечного масла;
– 70 граммов муки;
– 50 граммов сливочного масла;
– соль, перец, специи по вкусу.
Приготовление:
- Морковь и стебель сельдерея режем крупными кусками, выкладываем на противень, подсаливаем и смазываем подсолнечным маслом.
- Запекаем в духовке при 180 градусов около 30 минут.
- Отдельно готовим поджарку из любимых овощей.
- Теперь варим рыбно-грибной бульон. Карпа потрошим, хорошо промываем под проточной водой, режем на крупные куски и складываем в кастрюлю. Добавляем лавровый лист, душистый перец и сушеные белые грибы.
- Запеченные морковь и сельдерей превращаем в пюре.
- Смешиваем сливочное масло с мукой, получится масса как на песочное тесто.
- Готовый бульон процеживаем через сито, ставим снова на огонь и вводим масляно-мучную смесь для загустения. Добавляем зажарку.
- В тарелку сначала кладем морковно-селеровое пюре, а сверху заливаем горячим бульоном.
Приятного аппетита!
