Украинская кулинарная традиция богата на оригинальные рецепты. Калатуша – это уникальное изобретение из Полесья, которое стоит попробовать каждому украинцу.

Рыба и грибы – это сочетание, которое встречается в кулинарии крайне редко. Причина – слишком выразительный вкус обоих ингредиентов. Впрочем, украинцы сумели гармонично их "поженить", и так появилось просто невероятное блюдо калатуша, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал "Аутентичная Украина".

Будет интересно Шашлык будет незабываемым: какое мясо выбрать для похода на природу

Какую рыбу выбрать для калатуши?

Традиционно для этого блюда использовали карпа – одну из самых популярных рыб в Украине. И сейчас ни у кого не возникнет трудностей с тем, чтобы приобрести ее в магазине.

Как приготовить калатушу?

Время : 1 час 30 минут

: 1 час 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 карп;

– 40 граммов сухих белых грибов

– 2 моркови;

– 1 сельдерей;

– 50 граммов зажарки (свекла, морковь, лук, томат);

– 2 столовые ложки подсолнечного масла;

– 70 граммов муки;

– 50 граммов сливочного масла;

– соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Морковь и стебель сельдерея режем крупными кусками, выкладываем на противень, подсаливаем и смазываем подсолнечным маслом. Запекаем в духовке при 180 градусов около 30 минут. Отдельно готовим поджарку из любимых овощей. Теперь варим рыбно-грибной бульон. Карпа потрошим, хорошо промываем под проточной водой, режем на крупные куски и складываем в кастрюлю. Добавляем лавровый лист, душистый перец и сушеные белые грибы. Запеченные морковь и сельдерей превращаем в пюре. Смешиваем сливочное масло с мукой, получится масса как на песочное тесто. Готовый бульон процеживаем через сито, ставим снова на огонь и вводим масляно-мучную смесь для загустения. Добавляем зажарку. В тарелку сначала кладем морковно-селеровое пюре, а сверху заливаем горячим бульоном.

Приятного аппетита!

Какое еще аутентичное блюдо стоит попробовать?