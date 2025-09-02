Поєднуємо непоєднуване: готуємо калатушу – страву, якою пишається Полісся
- Калатуша – традиційна страва з Полісся, яка поєднує рибу та гриби.
- Для приготування використовують коропа та сухі білі гриби з додаванням овочів і спецій.
Українська кулінарна традиція багато на оригінальні рецепти. Калатуша – це унікальний винахід з Полісся, яки варто спробувати кожному українцеві.
Риба та гриби – це поєднання, яке зустрічається в кулінарії вкрай рідко. Причина – надто виразний смак обох інгредієнтів. Втім, українці зуміли гармонічно їх "одружити", і так зʼявилася просто неймовірна страва калатуша, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Автентична Україна".
Яку рибу обрати для калатуші?
Традиційно для цієї страви використовували коропа – одну з найпопулярніших риб в Україні. І зараз ні в кого не виникне труднощів з тим, щоб придбати її в магазині.
Як приготувати калатушу?
- Час: 1 година 30 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 короп;
– 40 грамів сухих білих грибів
– 2 моркви;
– 1 селера;
– 50 грамів засмажки (буряк, морква, цибуля, томат);
– 2 столові ложки соняшникової олії;
– 70 грамів борошна;
– 50 грамів вершкового масла;
– сіль, перець, спеції до смаку.
Приготування:
- Моркву та стебло селери ріжемо великими шматками, викладаємо на деко, підсолюємо й змащуємо соняшниковою олією.
- Запікаємо в духовці при 180 градусів близько 30 хвилин.
- Окремо готуємо підсмажку з улюблених овочів.
- Тепер варимо рибно-грибний бульйон. Коропа потрошимо, добре промиваємо під проточною водою, ріжемо на великі шматки та складаємо в каструлю. Додаємо лавровий лист, духмяний перець і сушені білі гриби.
- Запечені моркву та селеру перетворюємо на пюре.
- Змішуємо вершкове масло з борошном, вийде маса як на пісочне тісто.
- Готовий бульйон проціджуємо крізь сито, ставимо знову на вогонь і вводимо масляно-борошняну суміш для загущення. Додаємо засмажку.
- У тарілку спочатку кладемо морквяно-селерове пюре, а зверху заливаємо гарячим бульйоном.
Смачного!
