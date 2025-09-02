Риба та гриби – це поєднання, яке зустрічається в кулінарії вкрай рідко. Причина – надто виразний смак обох інгредієнтів. Втім, українці зуміли гармонічно їх "одружити", і так зʼявилася просто неймовірна страва калатуша, розповідає 24 Канал з посиланням на портал "Автентична Україна".

Яку рибу обрати для калатуші?

Традиційно для цієї страви використовували коропа – одну з найпопулярніших риб в Україні. І зараз ні в кого не виникне труднощів з тим, щоб придбати її в магазині.

Як приготувати калатушу?

Час : 1 година 30 хвилин

: 1 година 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 короп;

– 40 грамів сухих білих грибів

– 2 моркви;

– 1 селера;

– 50 грамів засмажки (буряк, морква, цибуля, томат);

– 2 столові ложки соняшникової олії;

– 70 грамів борошна;

– 50 грамів вершкового масла;

– сіль, перець, спеції до смаку.

Приготування:

Моркву та стебло селери ріжемо великими шматками, викладаємо на деко, підсолюємо й змащуємо соняшниковою олією. Запікаємо в духовці при 180 градусів близько 30 хвилин. Окремо готуємо підсмажку з улюблених овочів. Тепер варимо рибно-грибний бульйон. Коропа потрошимо, добре промиваємо під проточною водою, ріжемо на великі шматки та складаємо в каструлю. Додаємо лавровий лист, духмяний перець і сушені білі гриби. Запечені моркву та селеру перетворюємо на пюре. Змішуємо вершкове масло з борошном, вийде маса як на пісочне тісто. Готовий бульйон проціджуємо крізь сито, ставимо знову на вогонь і вводимо масляно-борошняну суміш для загущення. Додаємо засмажку. У тарілку спочатку кладемо морквяно-селерове пюре, а зверху заливаємо гарячим бульйоном.

Смачного!

