1 сентября, 22:18
3

Лунный календарь закруток на сентябрь

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Самые благоприятные дни для консервации в сентябре: 13, 14, 20 сентября.
  • Избегать заготовок следует 7 сентября, а 9 и 10 сентября лучше быть осторожными.

Сентябрь – замечательный месяц, чтобы позаботиться о запасах на зиму. Чтобы ничего не забыть и иметь в кладовой все возможные запасы, стоит иметь под рукой подсказку, которая станет своеобразным путеводителем по консервации.

Природа щедро наградила нас своими дарами, поэтому пришло время не просто ими насладиться, но и заготовить их к следующему сезону. Еще наши предки учитывали лунный календарь, поэтому 24 Канал предлагает перенять этот опыт, чтобы консервация точно получилась отличной.

Что благоприятно консервировать в сентябре?

Сентябрь – один из лучших месяцев для зимних заготовок. В этот месяц вы можете готовить любые припасы, которые вам захочется иметь в своей кладовке.

Однако в начале месяца лучше обойтись мелкими заготовками. Вскоре луна будет в полнолунии, а значит, лучшие дни цикла консерваций нас ждут впереди.

Как луна влияет на закрутки?


Все дело в жидкостях, которые "двигаются" согласно лунному циклу. Именно поэтому не рекомендуется делать закрутки тогда, когда месяц полностью – они могут получиться удачными, но шансы на то, что консервация "взорвется" слишком высоки, поэтому опытные хозяйки предпочитают не рисковать.

В какие дни лучше всего делать консервацию?

В сентябре 2025 года лучшим для консервации будет 20 день месяца. Также замечательными закрутки точно получатся 13 и 14 сентября.

24, 27, 28 сентября – хорошие дни, когда вы можете быть спокойными за свою работу. С консервацией все будет в порядке, что вы почувствуете уже зимой.

Ваша консервация будет непревзойденной / Фото Pixabay

8 сентября месяц будет полным, поэтому 7, 9 и 10 число – категорически неудачные для консервации. Во все остальные дни можете заниматься заготовкой, однако культового результата ожидать не стоит.

Когда консервировать огурцы и помидоры?

Согласно лунному календарю, эти закрутки стоит готовить в конце месяца. Так значительно выше шансы на то, что результат будет максимально удачным, и ваши зимние трапезы с этими закусками будут просто непревзойденными.

Как заготовить помидоры с чесноком на зиму?

  • Час: 30 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты
– 1 килограмм помидоров;
– 45 миллилитров уксуса;
– 20 граммов сахара;
– 15 граммов соли;
– 100 граммов чеснока;
– 200 граммов лука;
– специи: душистый перец, лавровый лист, горчица в зернах.

Приготовление:

  1. На дно стерилизованной банки ставим лавровый лист, немного горчицы и свежую зелень.
  2. Чеснок и лук очищаем, нарезаем кружочками и добавляем в банку.
  3. Помидоры моем и аккуратно складываем в банку, оставляя сверху немного свободного места.
  4. В кастрюле закипаем полтора литра воды, всыпаем сахар и соль, вливаем уксус и даем маринаду несколько минут покипеть.
  5. После этого остужаем рассол и заливаем им помидоры.
  6. Пастеризуем банки примерно 5 минут.
  7. Закручиваем, переворачиваем, укутываем и оставляем охлаждаться.

Какие могут быть ошибки во время консервации?

  • Самая частая проблема – чистота банок. Их нужно хорошо мыть и стерилизовать.
  • Еще одна проблема – не слишком качественная вода, которую используют для маринада.
  • Часто результат портится в результате неправильных экспериментов с рецептом.