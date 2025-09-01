Укр Рус
1 вересня, 22:17
3

Місячний календар закруток на вересень

Лілія Імбіровська-Сиваківська
Основні тези
  • Найсприятливіші дні для консервації у вересні: 13, 14, 20 вересня.
  • Уникати заготовок слід 7 вересня, а 9 та 10 вересня краще бути обережними.

Вересень – чудовий місяць, аби попіклуватися про запаси на зиму. Щоб нічого не забути та мати у коморі всі можливі запаси, варто мати під рукою підказку, яка стане своєрідним путівником по консервації.

Природа щедро нагородила нас своїми дарами, тож настав час не просто ними натішитись, а й заготувати їх до наступного сезону. Ще наші предки зважали на місячний календар, тож 24 Канал пропонує перейняти цей досвід, аби консервація точно вийшла відмінною. 

Що сприятливо консервувати у вересні? 

Вересень – один з найкращих місяців для зимових заготівель. В цей місяць ви можете готувати будь-які припаси, які вам заманеться мати у своїй коморі. 

Однак на початку місяця краще обійтися дрібними заготовками. Незабаром місяць буде у повні, а значить, найкращі дні циклу консервацій нас чекають попереду. 

Як місяць впливає на закрутки?


Уся справа у рідинах, які "рухаються" згідно з місячним циклом. Саме тому не рекомендується робити закрутки тоді, коли місяць вповні – вони можуть вийти вдалими, але шанси на те, що консервація "вибухне" надто високі, тому досвідчені господині воліють не ризикувати. 

В які дні найкраще робити консервацію? 

У вересні 2025 року найкращим для консервації буде 20 день місяця. Також чудовими закрутки точно вийдуть 13 та 14 вересня. 

24, 27, 28 вересня – гарні дні, коли ви можете бути спокійними за свою роботу. З консервацією все буде гаразд, що ви відчуєте вже взимку. 

Ваша консервація буде неперевершеною / Фото Pixabay

8 вересня місяць буде повним, тому 7, 9 та 10 число – категорично невдалі для консервації. В усі інші дні можете займатися заготівлею, однак культового результату очікувати не варто. 

Коли консервувати огірки та помідори?

Згідно з місячним календарем, ці закрутки варто готувати в кінці місяця. Так значно вищі шанси на те, що результат буде максимально вдалим, і ваші зимові трапези з цими закусками будуть просто неперевершеними. 

Як заготувати помідори з часником на зиму? 

  • Час: 30 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти
– 1 кілограм помідорів;
– 45 мілілітрів оцту;
– 20 грамів цукру;
– 15 грамів солі;
– 100 грамів часнику;
– 200 грамів цибулі;
– спеції: запашний перець, лавровий лист, гірчиця у зернах.

Приготування

  1. На дно стерилізованої банки ставимо лавровий лист, трішки гірчиці та свіжу зелень.
  2. Часник і цибулю очищаємо, нарізаємо кружальцями й додаємо в банку.
  3. Помідори миємо й акуратно складаємо в банку, залишаючи зверху трохи вільного місця.
  4. У каструлі закипаємо півтора літра води, всипаємо цукор і сіль, вливаємо оцет та даємо маринаду кілька хвилин покипіти.
  5. Після цього остуджуємо розсіл і заливаємо ним помідори.
  6. Пастеризуємо банки приблизно 5 хвилин.
  7. Закручуємо, перевертаємо, закутуємо та залишаємо охолоджуватися. 

Які можуть бути помилки під час консервації? 

  • Найчастіша проблема – чистота банок. Їх потрібно добре мити та стерилізувати.
  • Ще одна проблема – не надто якісна вода, яку використовують для маринаду.
  • Часто результат псується внаслідок неправильних експериментів з рецептом. 