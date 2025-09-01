Вересень – чудовий місяць, аби попіклуватися про запаси на зиму. Щоб нічого не забути та мати у коморі всі можливі запаси, варто мати під рукою підказку, яка стане своєрідним путівником по консервації.

Природа щедро нагородила нас своїми дарами, тож настав час не просто ними натішитись, а й заготувати їх до наступного сезону. Ще наші предки зважали на місячний календар, тож 24 Канал пропонує перейняти цей досвід, аби консервація точно вийшла відмінною.

Цікаво Шашлик буде незабутнім: яке мʼясо обрати для походу на природу

Що сприятливо консервувати у вересні?

Вересень – один з найкращих місяців для зимових заготівель. В цей місяць ви можете готувати будь-які припаси, які вам заманеться мати у своїй коморі.

Однак на початку місяця краще обійтися дрібними заготовками. Незабаром місяць буде у повні, а значить, найкращі дні циклу консервацій нас чекають попереду.

Як місяць впливає на закрутки?

Уся справа у рідинах, які "рухаються" згідно з місячним циклом. Саме тому не рекомендується робити закрутки тоді, коли місяць вповні – вони можуть вийти вдалими, але шанси на те, що консервація "вибухне" надто високі, тому досвідчені господині воліють не ризикувати.

В які дні найкраще робити консервацію?

У вересні 2025 року найкращим для консервації буде 20 день місяця. Також чудовими закрутки точно вийдуть 13 та 14 вересня.

24, 27, 28 вересня – гарні дні, коли ви можете бути спокійними за свою роботу. З консервацією все буде гаразд, що ви відчуєте вже взимку.

Ваша консервація буде неперевершеною / Фото Pixabay

8 вересня місяць буде повним, тому 7, 9 та 10 число – категорично невдалі для консервації. В усі інші дні можете займатися заготівлею, однак культового результату очікувати не варто.

Коли консервувати огірки та помідори?

Згідно з місячним календарем, ці закрутки варто готувати в кінці місяця. Так значно вищі шанси на те, що результат буде максимально вдалим, і ваші зимові трапези з цими закусками будуть просто неперевершеними.

Як заготувати помідори з часником на зиму?

Час : 30 хвилин

: 30 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм помідорів;

– 45 мілілітрів оцту;

– 20 грамів цукру;

– 15 грамів солі;

– 100 грамів часнику;

– 200 грамів цибулі;

– спеції: запашний перець, лавровий лист, гірчиця у зернах.

Приготування:

На дно стерилізованої банки ставимо лавровий лист, трішки гірчиці та свіжу зелень. Часник і цибулю очищаємо, нарізаємо кружальцями й додаємо в банку. Помідори миємо й акуратно складаємо в банку, залишаючи зверху трохи вільного місця. У каструлі закипаємо півтора літра води, всипаємо цукор і сіль, вливаємо оцет та даємо маринаду кілька хвилин покипіти. Після цього остуджуємо розсіл і заливаємо ним помідори. Пастеризуємо банки приблизно 5 хвилин. Закручуємо, перевертаємо, закутуємо та залишаємо охолоджуватися.

Які можуть бути помилки під час консервації?