Все в восторге от этой находки: пышные капустные деруны на сметане без натирания картофеля
Капустные деруны – отличная альтернатива привычным картофельным оладьям, когда хочется легкого, но сытного домашнего блюда без утомительного натирания сырых клубней.
Благодаря сочетанию сметаны и щепотки пищевой соды тесто во время жарки заметно поднимается, поэтому готовые изделия получаются пышными, сочными внутри и аппетитно хрустящими снаружи. Главный секрет удачной текстуры кроется в правильной подготовке зимней белокочанной капусты: ее предварительно слегка тушат в небольшом количестве воды, чтобы смягчить плотные волокна, а затем тщательно отжимают.
Если же вы используете нежную молодую капусту, этот этап можно смело пропустить и замешивать тесто сразу из свежей нарезки.
Как приготовить оладьи из капусты?
- Время: 35 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 450 граммов белокочанной капусты;
– 50 миллилитров питьевой воды для тушения;
– 2 куриных яйца;
– 2 столовые ложки сметаны 20% жирности;
– 4 столовые ложки пшеничной муки;
– 1/2 чайной ложки пищевой соды;
– 15 граммов свежего укропа или зеленого лука;
– 1/2 чайной ложки каменной соли;
– 1/3 чайной ложки черного молотого перца;
– 3 столовые ложки рафинированного масла для жарки.
Приготовление:
- Белокочанную капусту тонко нашинковать и мелко порезать ножом на короткие кусочки, переложите в сковороду с 50 миллилитрами воды и тушите под крышкой на умеренном огне 5 – 8 минут до мягкости, после чего остудите и тщательно отожмите руками от лишней влаги.
- В глубокой миске смешайте подготовленную капусту с яйцами, сметаной, солью, черным перцем и мелко нарезанной зеленью.
- Всыпьте пшеничную муку, предварительно смешанную с пищевой содой, и перемешайте массу до однородной густой консистенции.
- Разогрейте на сковороде растительное масло, выкладывайте капустное тесто столовой ложкой в виде небольших оладий и жарьте на умеренном огне примерно по 3 минуты с каждой стороны до насыщенной золотистой корочки.
- Подавайте оладьи горячими со свежей сметаной.