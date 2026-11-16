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16 ноября, 21:31
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Все в восторге от этой находки: пышные капустные деруны на сметане без натирания картофеля

Лилия Имбировская-Сиваковская

Капустные деруны – отличная альтернатива привычным картофельным оладьям, когда хочется легкого, но сытного домашнего блюда без утомительного натирания сырых клубней.

Благодаря сочетанию сметаны и щепотки пищевой соды тесто во время жарки заметно поднимается, поэтому готовые изделия получаются пышными, сочными внутри и аппетитно хрустящими снаружи. Главный секрет удачной текстуры кроется в правильной подготовке зимней белокочанной капусты: ее предварительно слегка тушат в небольшом количестве воды, чтобы смягчить плотные волокна, а затем тщательно отжимают.

Если же вы используете нежную молодую капусту, этот этап можно смело пропустить и замешивать тесто сразу из свежей нарезки.

Как приготовить оладьи из капусты?

  • Время: 35 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 450 граммов белокочанной капусты; 
– 50 миллилитров питьевой воды для тушения; 
– 2 куриных яйца; 
– 2 столовые ложки сметаны 20% жирности; 
– 4 столовые ложки пшеничной муки; 
– 1/2 чайной ложки пищевой соды; 
– 15 граммов свежего укропа или зеленого лука; 
– 1/2 чайной ложки каменной соли; 
– 1/3 чайной ложки черного молотого перца;
– 3 столовые ложки рафинированного масла для жарки.

Приготовление:

  1. Белокочанную капусту тонко нашинковать и мелко порезать ножом на короткие кусочки, переложите в сковороду с 50 миллилитрами воды и тушите под крышкой на умеренном огне 5 – 8 минут до мягкости, после чего остудите и тщательно отожмите руками от лишней влаги.
  2. В глубокой миске смешайте подготовленную капусту с яйцами, сметаной, солью, черным перцем и мелко нарезанной зеленью.
  3. Всыпьте пшеничную муку, предварительно смешанную с пищевой содой, и перемешайте массу до однородной густой консистенции.
  4. Разогрейте на сковороде растительное масло, выкладывайте капустное тесто столовой ложкой в виде небольших оладий и жарьте на умеренном огне примерно по 3 минуты с каждой стороны до насыщенной золотистой корочки.
  5. Подавайте оладьи горячими со свежей сметаной.