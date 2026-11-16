Все в восторге от этой находки: пышные капустные деруны на сметане без натирания картофеля

Капустные деруны – отличная альтернатива привычным картофельным оладьям, когда хочется легкого, но сытного домашнего блюда без утомительного натирания сырых клубней.

Благодаря сочетанию сметаны и щепотки пищевой соды тесто во время жарки заметно поднимается, поэтому готовые изделия получаются пышными, сочными внутри и аппетитно хрустящими снаружи. Главный секрет удачной текстуры кроется в правильной подготовке зимней белокочанной капусты: ее предварительно слегка тушат в небольшом количестве воды, чтобы смягчить плотные волокна, а затем тщательно отжимают.

Если же вы используете нежную молодую капусту, этот этап можно смело пропустить и замешивать тесто сразу из свежей нарезки.

Как приготовить оладьи из капусты?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 450 граммов белокочанной капусты;

– 50 миллилитров питьевой воды для тушения;

– 2 куриных яйца;

– 2 столовые ложки сметаны 20% жирности;

– 4 столовые ложки пшеничной муки;

– 1/2 чайной ложки пищевой соды;

– 15 граммов свежего укропа или зеленого лука;

– 1/2 чайной ложки каменной соли;

– 1/3 чайной ложки черного молотого перца;

– 3 столовые ложки рафинированного масла для жарки.

Приготовление: