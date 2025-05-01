Хрустящая снаружи и мягкая внутри: лучший рецепт картофеля по-деревенски с корочкой

Картофель по-деревенски в духовке – это простое, но вкусное блюдо, которое часто подают как гарнир к мясным блюдам, или как самостоятельный ужин. Главное, чтобы у него была золотистая и хрустящая корочка, а внутри он оставался мягким.

Не каждому удается приготовить именно такой картофель. Поэтому сегодня 24 Канал делится лучшим рецептом картофеля по-деревенски со сметанным соусом. Читайте также В весенне-летний сезон обязателен к приготовлению: самый вкусный рецепт зеленого борща Картофель по-деревенски в хрустящей корочке Время: 1 час

1 час Порции: 4 – 6 Ингредиенты:

– 9 картофелин;

– 2 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 1 чайная ложка соли;

– щепотка перца;

– 1 чайная ложка паприки;

– 1/3 чайной ложки орегано;

– 1/3 чайной ложки карри.



Для соуса:

– 3 столовые ложки сметаны;

– 1/4 чайной ложки соли;

– 1/4 чайной ложки хмели-сунели;

– 1 чайной ложки французской горчицы;

– 1 чайная ложка натертого лука;

– 1 маринованный огурец. Приготовление: Помойте и просушите картофель. Нарежьте его дольками, добавьте специи, масло, соль, натертый чеснок. Все хорошо перемешайте и поставьте на 30 минут, чтобы настоялось.

Выложите картофель на противень, застеленный пергаментом. Поставьте в духовку, разогретую до 200 градусов на режим "конвекция". Запекайте 25 минут.

Для соуса смешайте сметану, соль, специи, французскую горчицу, натертый лук и огурец. Подавайте картофель с соусом. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Тогда приготовьте и камамбер фри, как в McDonald's.