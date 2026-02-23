Ароматная и аппетитная картофельная бабка в горшочках: сытность и бюджетность в одном рецепте
- Картофельная бабка в горшочках готовится из картофеля, яиц, лука, чеснока, муки, сала, сыра, приправ и укропа.
- Для аромата к блюду рекомендуется добавить грибы, обжаривая их вместе с салом для достижения "лесного" аромата.
Блюда в горшочках всегда радуют особым вкусовым колоритом. А еще они очень редко требуют затрат времени и денег.
Картофельная бабка – это блюдо, которое никогда не надоедает и очень популярно среди опытных хозяек. Это тот случай, когда простые ингредиенты создают идеальную вкусовую гармонию, рассказывает портал Shuba.
К теме Наши бабушки лелеяли этот секрет сочных котлет: что надо добавить в фарш
Как приготовить картофельную бабку в горшочках?
- Время: 35 минут
- Порций: 3
Ингредиенты:
– 10 картофелин;
– 2 яйца;
– 2 лука;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки муки;
– 100 граммов сала;
– 50 граммов твердого сыра;
– пол чайной ложки приправы к картофелю;
– веточка укропа;
– соль и перец по вкусу.
Так легко и вкусно / Фото "Вкусные рецепты"
Приготовление:
- Очистите лук и нарежьте его аккуратными полукольцами.
- Измельчите зубчики чеснока, а сало нарежьте полосками средней толщины.
- Слегка разогрейте сковороду, выложите сало и обжаривайте его в течение минуты.
- Добавьте лук и готовьте все вместе еще 5 – 7 минут.
- В конце посолите, поперчите, всыпьте чеснок, подержите на огне еще 30 секунд и выключайте плиту.
- Почистите картофель, натрите его, используя среднюю терку, и обязательно отожмите руками лишний сок.
- Переложите картофельную массу в глубокую миску, вбейте туда яйца, всыпьте муку и добавьте специи.
- Соедините смесь с поджаренным салом и мелко нарезанным укропом, после чего тщательно все перемешайте.
- Предварительно разогрейте духовку до 190 градусов.
- Возьмите горшочки, смажьте их стенки маслом и равномерно распределите в них картофельную массу.
- Плотно накройте емкости крышками или фольгой и отправьте запекаться примерно на час.
- Минут через 40 – 45 проверьте состояние картофеля: когда он станет мягким, притрусите блюдо сверху тертым сыром и запекайте еще 5 – 7 минут без крышки до появления золотистой корочки.
Что добавить для вкуса и аромата?
Отличным решением станут грибы. Лучше всего использовать свежие шампиньоны или предварительно вымоченные сушеные белые грибы, рассказывает портал Beszamel.
Они придадут блюду того самого "лесного" аромата, который идеально подходит к запеченному салу. Лучше всего обжаривать их вместе, а уже потом смешивать с луком, иначе грибы будут не жариться, а тушиться в собственном соку.
А если вы будете использовать сушеные грибы, то хорошим решением будет добавить щепотку порошка просто в муку.
Что еще вкусного сделать?
К этому картофелю идеально подойдет вкусный салат из пекинской капусты.
А еще вам точно очень понравится постный борщ с фасолью.