Ароматная и аппетитная картофельная бабка в горшочках: сытность и бюджетность в одном рецепте

Блюда в горшочках всегда радуют особым вкусовым колоритом. А еще они очень редко требуют затрат времени и денег.

Картофельная бабка – это блюдо, которое никогда не надоедает и очень популярно среди опытных хозяек. Это тот случай, когда простые ингредиенты создают идеальную вкусовую гармонию, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить картофельную бабку в горшочках?

Время: 35 минут

35 минут Порций: 3

Ингредиенты:

– 10 картофелин;

– 2 яйца;

– 2 лука;

– 3 зубчика чеснока;

– 2 столовые ложки муки;

– 100 граммов сала;

– 50 граммов твердого сыра;

– пол чайной ложки приправы к картофелю;

– веточка укропа;

– соль и перец по вкусу.

Так легко и вкусно / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Очистите лук и нарежьте его аккуратными полукольцами. Измельчите зубчики чеснока, а сало нарежьте полосками средней толщины. Слегка разогрейте сковороду, выложите сало и обжаривайте его в течение минуты. Добавьте лук и готовьте все вместе еще 5 – 7 минут. В конце посолите, поперчите, всыпьте чеснок, подержите на огне еще 30 секунд и выключайте плиту. Почистите картофель, натрите его, используя среднюю терку, и обязательно отожмите руками лишний сок. Переложите картофельную массу в глубокую миску, вбейте туда яйца, всыпьте муку и добавьте специи. Соедините смесь с поджаренным салом и мелко нарезанным укропом, после чего тщательно все перемешайте. Предварительно разогрейте духовку до 190 градусов. Возьмите горшочки, смажьте их стенки маслом и равномерно распределите в них картофельную массу. Плотно накройте емкости крышками или фольгой и отправьте запекаться примерно на час. Минут через 40 – 45 проверьте состояние картофеля: когда он станет мягким, притрусите блюдо сверху тертым сыром и запекайте еще 5 – 7 минут без крышки до появления золотистой корочки.

Что добавить для вкуса и аромата?

Отличным решением станут грибы. Лучше всего использовать свежие шампиньоны или предварительно вымоченные сушеные белые грибы, рассказывает портал Beszamel.

Они придадут блюду того самого "лесного" аромата, который идеально подходит к запеченному салу. Лучше всего обжаривать их вместе, а уже потом смешивать с луком, иначе грибы будут не жариться, а тушиться в собственном соку.

А если вы будете использовать сушеные грибы, то хорошим решением будет добавить щепотку порошка просто в муку.

