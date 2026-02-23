Картофельная бабка – это блюдо, которое никогда не надоедает и очень популярно среди опытных хозяек. Это тот случай, когда простые ингредиенты создают идеальную вкусовую гармонию, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить картофельную бабку в горшочках?

  • Время: 35 минут
  • Порций: 3

Ингредиенты:
– 10 картофелин;
– 2 яйца;
– 2 лука;
– 3 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки муки;
– 100 граммов сала;
– 50 граммов твердого сыра;
– пол чайной ложки приправы к картофелю;
– веточка укропа;
– соль и перец по вкусу.

Картофельная бабка

Так легко и вкусно / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

  1. Очистите лук и нарежьте его аккуратными полукольцами.
  2. Измельчите зубчики чеснока, а сало нарежьте полосками средней толщины.
  3. Слегка разогрейте сковороду, выложите сало и обжаривайте его в течение минуты.
  4. Добавьте лук и готовьте все вместе еще 5 – 7 минут.
  5. В конце посолите, поперчите, всыпьте чеснок, подержите на огне еще 30 секунд и выключайте плиту.
  6. Почистите картофель, натрите его, используя среднюю терку, и обязательно отожмите руками лишний сок.
  7. Переложите картофельную массу в глубокую миску, вбейте туда яйца, всыпьте муку и добавьте специи.
  8. Соедините смесь с поджаренным салом и мелко нарезанным укропом, после чего тщательно все перемешайте.
  9. Предварительно разогрейте духовку до 190 градусов.
  10. Возьмите горшочки, смажьте их стенки маслом и равномерно распределите в них картофельную массу.
  11. Плотно накройте емкости крышками или фольгой и отправьте запекаться примерно на час.
  12. Минут через 40 – 45 проверьте состояние картофеля: когда он станет мягким, притрусите блюдо сверху тертым сыром и запекайте еще 5 – 7 минут без крышки до появления золотистой корочки.

Что добавить для вкуса и аромата?

Отличным решением станут грибы. Лучше всего использовать свежие шампиньоны или предварительно вымоченные сушеные белые грибы, рассказывает портал Beszamel.

Они придадут блюду того самого "лесного" аромата, который идеально подходит к запеченному салу. Лучше всего обжаривать их вместе, а уже потом смешивать с луком, иначе грибы будут не жариться, а тушиться в собственном соку.

А если вы будете использовать сушеные грибы, то хорошим решением будет добавить щепотку порошка просто в муку.

