Картопляники в сливочно-грибном соусе: как приготовить сытный обед из пюре

Картофельное пюре не обязательно подавать во второй раз в том же виде – из него легко приготовить румяные картопляники с нежной серединкой и подать их в сливочно-грибном соусе.

Картофельные оладьи получатся особенно удачными, если правильно подобрать набор ингредиентов и не пересушить их на сковороде. В этом рецепте обычное картофельное пюре превращается в румяные картопляники с нежной серединкой, а сливочно-грибной соус делает блюдо еще более сытным.

Как приготовить сытные картопляники?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4

Ингредиенты:

основа для картофельных оладий:

– 400 граммов картофельного пюре;

– 3 – 4 столовые ложки пшеничной муки;

– 1 куриное яйцо;

– 1/2 чайной ложки каменной соли;

– 1 щепотка черного молотого перца;

– 30 – 40 миллилитров растительного масла для жарки;

сливочно-грибной соус:

– 250 – 300 миллилитров сливок или сметаны;

– 200 граммов свежих шампиньонов;

– 1 головка репчатого лука;

– 2 столовые ложки пшеничной муки;

– 30 граммов тертого пармезана;

– 1/2 чайной ложки каменной соли;

– 1 щепотка черного молотого перца;

– 20 – 30 миллилитров растительного масла для жарки;

– 1 пучок свежей зелени укропа или петрушки.

Приготовление: