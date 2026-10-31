Картопляники в сливочно-грибном соусе: как приготовить сытный обед из пюре
Картофельное пюре не обязательно подавать во второй раз в том же виде – из него легко приготовить румяные картопляники с нежной серединкой и подать их в сливочно-грибном соусе.
Картофельные оладьи получатся особенно удачными, если правильно подобрать набор ингредиентов и не пересушить их на сковороде. В этом рецепте обычное картофельное пюре превращается в румяные картопляники с нежной серединкой, а сливочно-грибной соус делает блюдо еще более сытным.
Как приготовить сытные картопляники?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
основа для картофельных оладий:
– 400 граммов картофельного пюре;
– 3 – 4 столовые ложки пшеничной муки;
– 1 куриное яйцо;
– 1/2 чайной ложки каменной соли;
– 1 щепотка черного молотого перца;
– 30 – 40 миллилитров растительного масла для жарки;
сливочно-грибной соус:
– 250 – 300 миллилитров сливок или сметаны;
– 200 граммов свежих шампиньонов;
– 1 головка репчатого лука;
– 2 столовые ложки пшеничной муки;
– 30 граммов тертого пармезана;
– 1/2 чайной ложки каменной соли;
– 1 щепотка черного молотого перца;
– 20 – 30 миллилитров растительного масла для жарки;
– 1 пучок свежей зелени укропа или петрушки.
Приготовление:
- В остывшее картофельное пюре добавьте яйцо, соль, черный перец и 3 – 4 столовые ложки муки.
- Перемешайте до однородности. Масса должна быть мягкой и держать форму. Если она слишком липкая, добавьте еще немного муки.
- Смоченными руками сформируйте небольшие картофельные оладьи. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте их с обеих сторон до золотистой корочки. Переложите на тарелку.
- Шампиньоны нарежьте ломтиками, а лук мелко порежьте. Обжарьте грибы на сковороде с небольшим количеством масла. Когда они подрумянятся, добавьте лук и готовьте еще 2 – 3 минуты.
- Всыпьте в грибы две столовые ложки муки и перемешайте. Постепенно влейте сливки или добавьте сметану, постоянно помешивая, чтобы не образовались комочки.
- Посолите, поперчите и прогрейте соус до загустения. Если он получился слишком густым, добавьте немного воды.
- Выложите картофельные лепешки в соус, накройте сковороду крышкой и тушите на слабом огне 3 – 4 минуты. По желанию посыпьте тертым пармезаном и оставьте на огне еще на несколько минут, чтобы сыр расплавился.
- Перед подачей посыпьте блюдо измельченной свежей зеленью.