Сыр тянется, а грибы тают: секрет идеальных картофельных зраз без капли лишней муки
Картофельные зразы с сочными грибами и расплавленным тягучим сыром – проверенный вариант сытного домашнего ужина, когда из доступных продуктов хочется приготовить блюдо ресторанного уровня. Главная проблема при их приготовлении – тесто, которое липнет к рукам или трескается на горячей сковороде.
Секрет стабильной формы прост: отварной картофель нужно тщательно просушить от влаги, не добавлять ни молока, ни сливочного масла, и обязательно дать пюре полностью остыть перед добавлением яйца и муки.
Как приготовить зразы без лишней муки?
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
картофельное тесто:
– 1 килограмм очищенного картофеля;
– 1 яйцо;
– 5 столовых ложек муки;
– соль по вкусу;
начинка:
– 375 граммов шампиньонов;
– 225 граммов твердого сыра;
– 1 луковица;
– 1 – 2 зубчика чеснока;
– соль и перец по вкусу;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Отварите картофель в подсоленной воде до готовности. Полностью слейте воду, дайте клубням пару минут остыть и раздавите толкушкой без добавления масла, молока или отвара.
- Дайте пюре остыть до комнатной температуры.
- Для начинки обжарьте на масле мелко нарезанный лук до мягкости.
- Добавьте нарезанные шампиньоны, посолите, поперчите и жарьте на среднем огне до полного испарения сока. В конце добавьте измельченный чеснок и также полностью остудите массу.
- В остывшее пюре вбейте 1 яйцо, всыпьте муку и быстро замесите мягкое, податливое тесто.
- Смажьте ладони растительным маслом, возьмите порцию теста, сформируйте лепешку, выложите по 1 ложке грибов и ломтик твердого сыра.
- Плотно зажмите края, придайте зразам овальную форму и выложите на присыпанную мукой доску – всего получится 15 – 18 штук.
- Обжаривайте партиями на хорошо разогретом масле на умеренном огне по 3 – 4 минуты с каждой стороны без крышки до появления румяной корочки.
- Подавайте горячими с холодной сметаной.