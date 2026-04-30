Ровенские картопляники – забытый шедевр: вы захотите готовить их каждый день

Ровенская область известна множеством рецептов блюд из картофеля. Некоторые точно заслуживают того, чтобы стать хитом.

Каждый украинский регион имеет свой рецепт приготовления картопляников. Кто-то добавляет в основу пассерованный лук, а кто-то – секретные специи или начинку. "Визитка" Ровенщины – грибная подливка, в сочетании с которой картопляники превращаются в произведение кулинарного искусства, рассказывает портал Shuba.

Как приготовить ровенские картопляники?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

картофельники:

– 800 граммов картофеля;

– 160 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 80 миллилитров подсолнечного масла;

поливка:

– 150 граммов сушеных белых грибов;

– 50 граммов муки;

– 100 граммов сметаны;

– 150 миллилитров воды;

– 150 миллилитров молока;

– соль и перец по вкусу;

– 2 лавровых листа.

Легко, бюджетно и очень вкусно / Фото "Господинька"

Приготовление:

Сначала отварите очищенный картофель в течение 30 минут, после чего тщательно разомните его в пюре и дайте полностью остыть. К картофельной массе добавьте яйцо, муку, соль и перец, замесив мягкое тесто, из которого сформируйте небольшие овальные котлеты и обжарьте их на раскаленном масле до появления золотистой корочки с обеих сторон. Параллельно подготовьте ароматную поливку: промойте сушеные грибы кипятком, после чего варите их в небольшом количестве воды около 20 минут. Отдельно соедините муку с холодным молоком до однородности, добавьте сметану со специями и осторожно влейте эту смесь в грибной отвар. Постоянно помешивая соус, чтобы избежать комочков, положите лавровый лист и варите на медленном огне еще 20 – 25 минут до загустения.

Могут ли испортиться сушеные белые грибы?

При правильном хранении сушеные грибы могут храниться годами. Единственная опасность – нарушение правил и попадание в них влаги, рассказывает WP Kuchnia.

Как только грибы начинают портиться, то появляется характерный запах. Именно поэтому важно время от времени открывать контейнер и проверять, не изменился ли аромат или внешний вид грибов.

Если вы любите блюда из картофеля, то вам точно стоит попробовать эти котлеты. В них нет ни грамма мяса, однако это совершенно не влияет на восторг, который дарит их потребление.

В дополнение панировочные сухари помогут сделать золотистую хрустящую корочку. Если же этого ингредиента нет, то замечательную корочку дадут овсяные хлопья или измельченные крекеры.