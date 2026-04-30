Ровенские картопляники – забытый шедевр: вы захотите готовить их каждый день
- Ровенская область известна картопляниками с грибной подливкой, которые называют кулинарным шедевром.
- Для приготовления картопляников нужны картофель, мука, яйцо, масло, а для поливки – сушеные грибы, мука, сметана, вода, молоко, соль, перец, лавровые листья.
Ровенская область известна множеством рецептов блюд из картофеля. Некоторые точно заслуживают того, чтобы стать хитом.
Каждый украинский регион имеет свой рецепт приготовления картопляников. Кто-то добавляет в основу пассерованный лук, а кто-то – секретные специи или начинку. "Визитка" Ровенщины – грибная подливка, в сочетании с которой картопляники превращаются в произведение кулинарного искусства, рассказывает портал Shuba.
Как приготовить ровенские картопляники?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
картофельники:
– 800 граммов картофеля;
– 160 граммов муки;
– 1 яйцо;
– 80 миллилитров подсолнечного масла;
поливка:
– 150 граммов сушеных белых грибов;
– 50 граммов муки;
– 100 граммов сметаны;
– 150 миллилитров воды;
– 150 миллилитров молока;
– соль и перец по вкусу;
– 2 лавровых листа.
Легко, бюджетно и очень вкусно / Фото "Господинька"
Приготовление:
- Сначала отварите очищенный картофель в течение 30 минут, после чего тщательно разомните его в пюре и дайте полностью остыть.
- К картофельной массе добавьте яйцо, муку, соль и перец, замесив мягкое тесто, из которого сформируйте небольшие овальные котлеты и обжарьте их на раскаленном масле до появления золотистой корочки с обеих сторон.
- Параллельно подготовьте ароматную поливку: промойте сушеные грибы кипятком, после чего варите их в небольшом количестве воды около 20 минут.
- Отдельно соедините муку с холодным молоком до однородности, добавьте сметану со специями и осторожно влейте эту смесь в грибной отвар.
- Постоянно помешивая соус, чтобы избежать комочков, положите лавровый лист и варите на медленном огне еще 20 – 25 минут до загустения.
Могут ли испортиться сушеные белые грибы?
При правильном хранении сушеные грибы могут храниться годами. Единственная опасность – нарушение правил и попадание в них влаги, рассказывает WP Kuchnia.
Как только грибы начинают портиться, то появляется характерный запах. Именно поэтому важно время от времени открывать контейнер и проверять, не изменился ли аромат или внешний вид грибов.
