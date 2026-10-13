13 октября, 07:42
Забытый вкус детства: как приготовить настоящие полесские штурханцы с аппетитной начинкой
Штурханцы – это домашнее блюдо из картофельного теста, которое легко узнать по мягкой текстуре и простой начинке. В этом рецепте вся магия держится на картофеле, крахмале и короткой варке.
Штурханцы – это простое картофельное блюдо, секрет которого заключается в двух вещах: правильном тесте и короткой варке. Именно поэтому они получаются нежными, но не разваливаются, рассказывает "Господинька".
Как приготовить штурханцы?
- Время: 45 минут
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 800 граммов картофеля;
– 2 – 3 столовые ложки картофельного крахмала;
– 1 яйцо;
– 30 граммов сливочного масла;
– соль по вкусу;
начинка:
– 200 – 250 граммов творога, жареных грибов или тушеной капусты;
подача:
– репчатый лук;
– растительное масло или смалец;
– свежая зелень.
Приготовление:
- Отварной в подсоленной воде картофель в горячем виде разминают до однородного пюре и дают немного остыть.
- Добавляют сливочное масло, соль, яйцо и крахмал, после чего быстро замешивают мягкое эластичное тесто. Массу делят на 8 – 10 частей, каждую раскатывают в небольшой лепешечку, выкладывают в центр начинку и плотно защипывают края в форме аккуратных удлиненных брусочков.
- Заготовки опускают в кипящую подсоленную воду и после повторного закипания варят всего 3 – 4 минуты.
- Готовые горячие штурханцы вынимают шумовкой, щедро поливают золотистым жареным луком и посыпают измельченной зеленью.