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13 октября, 07:42
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Забытый вкус детства: как приготовить настоящие полесские штурханцы с аппетитной начинкой

Лилия Имбировская-Сиваковская

Штурханцы – это домашнее блюдо из картофельного теста, которое легко узнать по мягкой текстуре и простой начинке. В этом рецепте вся магия держится на картофеле, крахмале и короткой варке.

Штурханцы – это простое картофельное блюдо, секрет которого заключается в двух вещах: правильном тесте и короткой варке. Именно поэтому они получаются нежными, но не разваливаются, рассказывает "Господинька".

Как приготовить штурханцы?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– 800 граммов картофеля;
– 2 – 3 столовые ложки картофельного крахмала;
– 1 яйцо;
– 30 граммов сливочного масла;
– соль по вкусу;
начинка: 
– 200 – 250 граммов творога, жареных грибов или тушеной капусты;
подача: 
– репчатый лук;
– растительное масло или смалец;
– свежая зелень.

Приготовление:

  1. Отварной в подсоленной воде картофель в горячем виде разминают до однородного пюре и дают немного остыть.
  2. Добавляют сливочное масло, соль, яйцо и крахмал, после чего быстро замешивают мягкое эластичное тесто. Массу делят на 8 – 10 частей, каждую раскатывают в небольшой лепешечку, выкладывают в центр начинку и плотно защипывают края в форме аккуратных удлиненных брусочков.
  3. Заготовки опускают в кипящую подсоленную воду и после повторного закипания варят всего 3 – 4 минуты.
  4. Готовые горячие штурханцы вынимают шумовкой, щедро поливают золотистым жареным луком и посыпают измельченной зеленью.