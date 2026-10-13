Забытый вкус детства: как приготовить настоящие полесские штурханцы с аппетитной начинкой

Штурханцы – это домашнее блюдо из картофельного теста, которое легко узнать по мягкой текстуре и простой начинке. В этом рецепте вся магия держится на картофеле, крахмале и короткой варке.

Штурханцы – это простое картофельное блюдо, секрет которого заключается в двух вещах: правильном тесте и короткой варке. Именно поэтому они получаются нежными, но не разваливаются, рассказывает "Господинька".

Как приготовить штурханцы?

Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 2

Ингредиенты:

– 800 граммов картофеля;

– 2 – 3 столовые ложки картофельного крахмала;

– 1 яйцо;

– 30 граммов сливочного масла;

– соль по вкусу;

начинка:

– 200 – 250 граммов творога, жареных грибов или тушеной капусты;

подача:

– репчатый лук;

– растительное масло или смалец;

– свежая зелень.

Приготовление: