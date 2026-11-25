Ароматный домашний холодец из нежного мяса с чесночной ноткой и упругим, кристально прозрачным желе – неизменный фаворит зимнего меню и праздничного стола.

Главный секрет успеха этого блюда заключается не в добавлении покупного желатина, а в правильном сочетании мясных частей, богатых природным коллагеном, и строгом соблюдении температурного режима. Рассказываем, как сварить классический холодец из свиной рульки и домашней курицы так, чтобы бульон не помутнел, застыл самостоятельно и имел безупречный вид на тарелке.

Как приготовить идеально прозрачный холодец?

Время : 6 часов 30 минут + застывание

: 6 часов 30 минут + застывание Порций: 8

Ингредиенты:

для основы и бульона:

– 1 свиная рулька весом около 1,2 килограмма;

– 1/2 домашней курицы или 2 большие куриные голени с бедрами весом 1 килограмм;

– 1 свиное копытце (по желанию для гарантированного застывания);

– 3,5 литра холодной питьевой воды;

– 2 средних репчатых луковицы;

– 2 средних морковки;

– 1 столовая ложка соли;

– 10 горошин черного перца;

– 5 горошин душистого перца;

– 3 лавровых листа;

для заправки и подачи:

– 5 больших зубчиков чеснока;

– 1 пучок свежей петрушки для украшения.

Приготовление: