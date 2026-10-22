Сытный ужин ресторанного уровня за 20 минут: как приготовить легендарный Кобб-салат

Кобб-салат – это культовое блюдо американской кухни, которое с легкостью заменит полноценный сытный обед или праздничную закуску. Его главная изюминка заключается не только в безупречном вкусовом сочетании сочной курицы, хрустящего бекона, кремообразного авокадо и слегка соленого сыра, но и в узнаваемой ресторанной подаче.

Все подготовленные ингредиенты выкладывают поверх свежих листьев салата ровными параллельными цветными полосками, создавая на тарелке настоящую гастрономическую радугу. Пикантная заправка на основе качественного оливкового масла, красного винного уксуса и зернистой горчицы объединяет все контрастные текстуры в гармоничную композицию, рассказывает TikTok "ЇЖЛО".

Как приготовить Кобб-салат?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 2

Ингредиенты:

салатная основа:

– 300 граммов куриного филе;

– 120 граммов бекона, нарезанного полосками;

– половина кочана салата "Айсберг";

– половина авокадо;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 100 граммов сыра;

– 2 яйца;

– 100 граммов помидоров черри;

– несколько перьев зеленого лука;

заправка:

– 4 столовые ложки оливкового масла;

– 1 столовая ложка красного винного уксуса;

– 1 чайная ложка горчицы в зернах;

– соль и перец по вкусу.

Как приготовить салат "Кобб": смотрите видео

Приготовление: