Украинская кухня богата на вкусные и сытные блюда, которым позавидуют все. Одно из них кныш, который покорил украинских хозяек еще с давних времен.

Кныш – это ароматный пирог с начинкой, которую можно оставлять и на поверхности: сыр, шкварки, картофель и лук. Для современных озабоченных хозяек он станет настоящим подарком, ведь с кнышем вся семья будет сыта и довольна, рассказывает 24 Канал со ссылкой на портал Food&Mood.

Как приготовить украинский кныш со шкварками?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 500 граммов муки;

– 250 миллилитров теплой воды;

– 200 миллилитров молока;

– 2 столовые ложки растительного масла;

– 2 чайные ложки соли;

– 1 столовая ложка сахара;

– пакетик дрожжей + 1 чайная ложка;

начинка:

– 500 граммов сала;

– растопленное сливочное масло.

Приготовление:

Сначала опара. В теплую воду добавляем 2 столовые ложки муки, сахар и дрожжи. Перемешиваем и ждем несколько минут. Просеиваем остальную муку, добавляем остальные ингредиенты и замешиваем тесто. Отставляем отдохнуть. Сало нарезаем кусочками и слегка обжариваем и выкладываем на бумажное полотенце. Форму смазываем маслом, выкладываем 2/3 теста, середину смазываем маслом и выкладываем шкварки, накрываем пирог остальным тестом. Оставьте, чтобы тесто поднялось. Выпекайте 25 минут при 180 градусах. Готовность проверьте шпажкой.

Приятного аппетита!

