Не только перец и лавровый лист: этот корень может изменить вкус бульона

Имбирь редко встречается среди классических ингредиентов для бульона, но несколько тонких ломтиков могут заметно изменить его вкус. Главное – не добавлять слишком много и правильно выбрать момент, когда корневище нужно положить в кастрюлю.

Если добавить имбирь слишком рано, его вкус станет мягче и равномерно распределится в бульоне, сообщает портал Pysznosci. Если же добавить ближе к концу, пряные и свежие нотки останутся гораздо более заметными.

Когда добавлять имбирь в бульон?

Самый удобный вариант – положить несколько тонких ломтиков примерно за 10–15 минут до окончания варки. За это время имбирь успеет отдать аромат, но не перебьет вкус других ингредиентов.

Бульон станет ароматнее: несколько ломтиков этого корня решают все / Фото unsplash

В кастрюлю его можно добавить одновременно с зеленью и другими специями. Перед подачей ломтики легко вынуть, поэтому бульон останется прозрачным. Если нужен лишь легкий аромат, можно положить более крупный кусок имбиря, даже с кожурой.

Для более выраженного вкуса корневище лучше натереть и добавить за 5–10 минут до окончания варки. В таком случае готовый бульон стоит процедить через сито.

Как сделать вкус имбиря в бульоне более насыщенным?

Имбирь можно не только положить непосредственно в кастрюлю, но и предварительно поджарить. Нарежьте его ломтиками и выложите на сухую сковороду вместе с разрезанным пополам луком.

Лук лучше оставить в шелухе – это поможет придать бульону более насыщенный золотистый цвет. После короткой обжарки имбирь и лук приобретут легкие нотки поджаренности и карамели, которые перейдут в бульон. Долго держать имбирь на сковороде не нужно. Если сильно его поджарить, во вкусе может появиться горечь.

Для обычной кастрюли достаточно нескольких тонких ломтиков. Так имбирь не станет доминирующим вкусом блюда, а лишь придаст бульону легкую пряность.