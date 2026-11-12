Не лише перець і лавровий лист: цей корінь може змінити смак бульйону

Якщо покласти імбир надто рано, його смак стане м’якшим і рівномірно розподілиться у бульйоні, розповідає портал Pysznosci. Якщо ж додати ближче до кінця, пряні та свіжі нотки залишаться значно помітнішими.

Adv

Коли додавати імбир до бульйону?

Найзручніший варіант – покласти кілька тонких скибочок приблизно за 10 – 15 хвилин до завершення варіння. За цей час імбир встигне віддати аромат, але не переб’є смак інших інгредієнтів.

Бульйон буде ароматнішим: кілька скибочок цього кореня вирішують усе / Фото unsplash

До каструлі його можна додати одночасно із зеленню та іншими спеціями. Перед подачею скибочки легко вийняти, тому бульйон залишиться прозорим. Якщо потрібен лише легкий аромат, можна покласти більший шматок імбиру, навіть зі шкіркою.

Для більш виразного смаку кореневище краще натерти й додати за 5 – 10 хвилин до кінця варіння. У такому разі готовий бульйон варто процідити через сито.

Реклама

Як зробити смак імбиру в бульйоні глибшим?

Імбир можна не лише покласти безпосередньо в каструлю, а й попередньо підсмажити. Наріжте його скибочками та викладіть на суху сковорідку разом із розрізаною навпіл цибулею.

Цибулю краще залишити в лушпинні – воно допоможе надати бульйону більш насиченого золотистого кольору. Після короткого обсмажування імбир і цибуля отримають легкі печені та карамельні нотки, які перейдуть у бульйон. Довго тримати імбир на сковорідці не потрібно. Якщо сильно його підсмажити, у смаку може з’явитися гіркота.

Для звичайної каструлі достатньо кількох тонких скибочок. Так імбир не стане головним смаком страви, а лише додасть бульйону легкої пряності.