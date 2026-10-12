Когда начинать квасить капусту: календарь на октябрь

В октябре 2026 года для квашения капусты рекомендуется выбирать не любой день, а период растущей Луны – именно он традиционно считается наиболее подходящим для заготовки.

В октябре 2026 года для квашения капусты рекомендуется выбирать период, когда Луна растет. Именно этот период традиционно считается наиболее подходящим для заготовки, сообщает 24 Канал.

Квашеная капуста может получиться хрустящей и вкусной, а может размякнуть или забродить не так, как хотелось бы. Поэтому для многих важны не только сорт и соль, но и день, когда начинают заготовку.

Какие дни считаются благоприятными

По народным традициям, лучше всего начинать квашение во время растущей Луны. В октябре 2026 года этот период продлится с 11 по 25 октября.

Благоприятными датами считаются 11 – 16 и 18 – 25 октября. Если речь идет о большой заготовке, отдельно выделяют 12 – 20 октября.

В то же время на новолуние и полнолуние квашение обычно не планируют. В октябре это 10 октября – новолуние и 26 октября – полнолуние. Также традиционно советовали приступать к делу в понедельник, вторник или четверг.

Когда в октябре лучше всего квасить капусту / Фото "Смачненьке"

Какая капуста подойдет лучше всего

Для квашения рекомендуют выбирать поздние сорта белокочанной капусты. Кочаны должны быть плотными, тяжелыми, сочными, без гнили и повреждений.

Именно качество сырья во многом определяет результат: хорошая капуста лучше сохраняет текстуру после ферментации, а вялая или поврежденная может испортить всю заготовку.

Что еще важно при квашении

Для заготовки понадобятся капуста, морковь, соль и чистая емкость. Здесь нет мелочей: правильное количество соли и чистота посуды напрямую влияют на вкус, хрусткость и хранение капусты.

Если выбрать правильный день, качественную капусту и соблюсти чистоту, заготовка имеет все шансы получиться удачной – хрустящей, ароматной и по-настоящему зимней.