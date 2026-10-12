У жовтні 2026 року для квашення капусти радять обрати період, коли Місяць зростає. Саме цей відрізок традиційно вважають найвдалішим для заготівлі, розповідає 24 Канал.

Квашена капуста може вийти хрумкою і смачною, а може розм’якнути або забродити не так, як хотілося б. Тому для багатьох важливі не лише сорт і сіль, а й день, коли починають заготівлю.

Які дні вважають сприятливими

За народними традиціями, найкраще починати квашення під час зростаючого Місяця. У жовтні 2026 року цей період триватиме з 11 до 25 жовтня.

Сприятливими датами називають 11 – 16 та 18 – 25 жовтня. Якщо йдеться про велику заготівлю, окремо виділяють 12 – 20 жовтня.

Водночас на молодик і повню квашення зазвичай не планують. У жовтні це 10 жовтня – молодик і 26 жовтня – повня. Також традиційно радили братися до справи в понеділок, вівторок або четвер.

Коли у жовтні найкраще квасити капусту / Фото "Смачненьке"

Яка капуста підійде найкраще

Для квашення радять обирати пізні сорти білокачанної капусти. Качани мають бути щільними, важкими, соковитими, без гнилі та пошкоджень.

Саме якість сировини багато в чому визначає результат: хороша капуста краще тримає текстуру після ферментації, а млява чи пошкоджена може зіпсувати всю заготівлю.

Що ще важливо під час квашення

Для заготівлі знадобляться капуста, морква, сіль і чиста ємність. Тут немає дрібниць: правильна кількість солі та чистота посуду напряму впливають на смак, хрумкість і зберігання капусти.

Якщо обрати правильний день, якісну капусту й дотриматися чистоти, заготівля має всі шанси вийти вдалою – хрумкою, ароматною та по-справжньому зимовою.