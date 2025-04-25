Точно лучше, чем магазинные: готовим тонкие и хрустящие коржи для "Наполеона"

Торт "Наполеон" один из самых популярных десертов, от которого не откажется никто. И его можно сделать совершенным, если готовить коржи собственноручно.

Коржи, сделанные собственными руками, сделают ваш "Наполеон" действительно незабываемым. Как приготовить их так, чтобы они получились тонкими и хрустящими – рассказывает 24 Канал. Интересно Торт со вкусом мороженого: наслаждение без выпечки из самых простых ингредиентов Рецепт коржей для "Наполеона" Время : 20 минут

: 20 минут Порций: для 1 торта Ингредиенты:

– 250 граммов сливочного масла из морозилки;

– 450 граммов пшеничной муки;

– 150 миллилитров;

– 1 яйцо;

– 15 миллилитров уксуса;

– щепотка соли. Приготовление: Просейте муку в большую миску, добавьте натертое сливочное масло и перетрите все руками до состояния рыхлой крошки. В стакане смешайте яйцо с водой, добавьте уксус и щепотку соли. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная жидкость. Влейте смесь в крошку и быстро замесите тесто - оно должно быть мягким и пластичным. Полученную массу разделите на 12 равных частей, сформируйте из них шарики. Каждый слегка обваляйте в муке, тонко раскатайте и выложите на пергамент. Наколите лепешки вилкой, чтобы не вздувались во время выпекания, и готовьте в духовке при 200 градусов примерно 5 минут до легкого румянца. Приятного аппетита! Без выпекания и мороки: как приготовить торт "Сникерс".