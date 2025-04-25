25 апреля, 22:51
Точно лучше, чем магазинные: готовим тонкие и хрустящие коржи для "Наполеона"
Торт "Наполеон" один из самых популярных десертов, от которого не откажется никто. И его можно сделать совершенным, если готовить коржи собственноручно.
Коржи, сделанные собственными руками, сделают ваш "Наполеон" действительно незабываемым. Как приготовить их так, чтобы они получились тонкими и хрустящими – рассказывает 24 Канал.
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Рецепт коржей для "Наполеона"
- Время: 20 минут
- Порций: для 1 торта
Ингредиенты:
– 250 граммов сливочного масла из морозилки;
– 450 граммов пшеничной муки;
– 150 миллилитров;
– 1 яйцо;
– 15 миллилитров уксуса;
– щепотка соли.
Приготовление:
- Просейте муку в большую миску, добавьте натертое сливочное масло и перетрите все руками до состояния рыхлой крошки.
- В стакане смешайте яйцо с водой, добавьте уксус и щепотку соли. Хорошо перемешайте, чтобы получилась однородная жидкость.
- Влейте смесь в крошку и быстро замесите тесто - оно должно быть мягким и пластичным.
- Полученную массу разделите на 12 равных частей, сформируйте из них шарики. Каждый слегка обваляйте в муке, тонко раскатайте и выложите на пергамент.
- Наколите лепешки вилкой, чтобы не вздувались во время выпекания, и готовьте в духовке при 200 градусов примерно 5 минут до легкого румянца.
Приятного аппетита!
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