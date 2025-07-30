Маковея – это прекрасная возможность полакомиться чем-то вкусным и особенным. Традиционные лепешки являются легкими в исполнении и немедленно исчезают со стола.

Нежное тесто и сладкая маковая начинка – перед этим сочетанием не смогут устоять ни взрослые, ни дети. 24 Канал предлагает сохранить этот рецепт праздничного угощения с TikTok uliana_85_.

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Как приготовить лепешки с маком на Маковея?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 миллилитров кефира;

– 1 чайная ложка соды;

– 3 яйца;

– 1 чайная ложка соли;

– 2 столовые ложки сахара;

– 550 граммов муки;

– 100 граммов масла;

начинка:

– 200 граммов перетертого мака;

– пакетик ванильного сахара;

– 150 граммов сахара;

– 250 миллилитров горячего молока;

– 2 столовые ложки меда.

Приготовление:

Яйцо взбиваем с сахаром и солью, смешиваем с кефиром и маслом, просеиваем муку. Замешиваем тесто и выпекаем лепешки 20 минут при 180 градусах. Затем ломаем или нарезаем кубиками, слегка сбрызгиваем горячим молоком. Мак смешиваем с сухими ингредиентами и заливаем молоком. Затем добавляем к нему жидкий мед. Смешиваем лепешки с маковой начинкой. Даем настояться несколько часов.

Приятного аппетита!

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