Нежные и сладкие: рецепт традиционных лепешек на Маковея
- Рецепт традиционных лепешек на Маковея включает простые ингредиенты, такие как кефир, сода, яйца, соль, сахар, мука и масло.
- Перед этим лакомством не смогут устоять ни взрослые, ни дети.
Маковея – это прекрасная возможность полакомиться чем-то вкусным и особенным. Традиционные лепешки являются легкими в исполнении и немедленно исчезают со стола.
Нежное тесто и сладкая маковая начинка – перед этим сочетанием не смогут устоять ни взрослые, ни дети. 24 Канал предлагает сохранить этот рецепт праздничного угощения с TikTok uliana_85_.
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Как приготовить лепешки с маком на Маковея?
- Время: 1 час
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 миллилитров кефира;
– 1 чайная ложка соды;
– 3 яйца;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 550 граммов муки;
– 100 граммов масла;
начинка:
– 200 граммов перетертого мака;
– пакетик ванильного сахара;
– 150 граммов сахара;
– 250 миллилитров горячего молока;
– 2 столовые ложки меда.
Приготовление:
- Яйцо взбиваем с сахаром и солью, смешиваем с кефиром и маслом, просеиваем муку.
- Замешиваем тесто и выпекаем лепешки 20 минут при 180 градусах. Затем ломаем или нарезаем кубиками, слегка сбрызгиваем горячим молоком.
- Мак смешиваем с сухими ингредиентами и заливаем молоком. Затем добавляем к нему жидкий мед.
- Смешиваем лепешки с маковой начинкой.
- Даем настояться несколько часов.
Приятного аппетита!
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