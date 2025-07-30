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30 июля, 19:40
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Нежные и сладкие: рецепт традиционных лепешек на Маковея

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт традиционных лепешек на Маковея включает простые ингредиенты, такие как кефир, сода, яйца, соль, сахар, мука и масло.
  • Перед этим лакомством не смогут устоять ни взрослые, ни дети.

Маковея – это прекрасная возможность полакомиться чем-то вкусным и особенным. Традиционные лепешки являются легкими в исполнении и немедленно исчезают со стола.

Нежное тесто и сладкая маковая начинка – перед этим сочетанием не смогут устоять ни взрослые, ни дети. 24 Канал предлагает сохранить этот рецепт праздничного угощения с TikTok uliana_85_.

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Как приготовить лепешки с маком на Маковея?

  • Время: 1 час
  • Порций: 4

Ингредиенты:
– 200 миллилитров кефира;
– 1 чайная ложка соды;
– 3 яйца;
– 1 чайная ложка соли;
– 2 столовые ложки сахара;
– 550 граммов муки;
– 100 граммов масла;
начинка:
– 200 граммов перетертого мака;
– пакетик ванильного сахара;
– 150 граммов сахара;
– 250 миллилитров горячего молока;
– 2 столовые ложки меда.

Приготовление:

  1. Яйцо взбиваем с сахаром и солью, смешиваем с кефиром и маслом, просеиваем муку.
  2. Замешиваем тесто и выпекаем лепешки 20 минут при 180 градусах. Затем ломаем или нарезаем кубиками, слегка сбрызгиваем горячим молоком.
  3. Мак смешиваем с сухими ингредиентами и заливаем молоком. Затем добавляем к нему жидкий мед.
  4. Смешиваем лепешки с маковой начинкой.
  5. Даем настояться несколько часов.

Приятного аппетита!

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