Эти котлеты из стакана гречки разлетятся за секунду: блюдо, которое порадует в пост

Соблюдать пост не так трудно, если знать нужные рецепты. Некоторые блюда становятся настоящим открытием и на вкус лучше мяса.

Не стоит отказываться от любимых котлет – стоит просто немного поколдовать с продуктами и пропорциями. С этим рецептом вы убедитесь, что есть много достойных заменителей мяса, которые еще и не требуют дополнительных затрат, рассказывает портал Cookpad.

Как приготовить постные котлеты из гречки?

Время : 35 минут

: 35 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов гречки (стакан);

– 1 лук;

– 1 картофелина;

– 4 столовые ложки манки;

– соль и перец по вкусу;

– сушеный чеснок по вкусу;

– 400 миллилитров воды;

– мука для обвалки;

– масло для жарки.

Легко, вкусно и бюджетно / Фото "Вкусные рецепты"

Приготовление:

Измельчите лук маленькими кубиками и обжарьте его на масле в течение одной-двух минут. Добавьте к нему промытую гречневую крупу, тщательно перемешайте и влейте 400 миллилитров воды. Дождитесь закипания, после чего уменьшите огонь и варите до почти полного испарения жидкости. Накройте кастрюлю крышкой и подержите блюдо на минимальном огне еще пару минут, а затем оставьте гречку до полного остывания. Тем временем натрите картофель, воспользовавшись мелкой теркой. Соедините в миске уже холодную кашу с картофельной массой, добавьте манку, соль, щепотку перца и сушеный чеснок. Вымешайте все до однородного состояния. Сформируйте из полученного теста небольшие котлеты, обваляйте их в муке и выложите на разогретую сковороду. Жарьте на небольшом огне примерно по 4 – 5 минут с каждой стороны, пока не появится аппетитная румяная корочка.

С чем подать эти котлеты?

В этом случае идеальным решением станет быстрый грибной соус. Сначала обжарьте на сковороде мелко нарезанные шампиньоны с луком до золотистого цвета, подсказывает Fajne gotowanie.

Затем влейте сливки (или кокосовое молоко для постного варианта), добавьте щепотку соли, перец и немного мускатного ореха. Тушите на медленном огне несколько минут, пока подлива слегка не загустеет.

Если вы хотите получить более нежную консистенцию, готовую массу можно взбить блендером до состояния однородного крема. Полейте этим соусом горячие котлеты непосредственно перед подачей – это придаст блюду насыщенный грибной аромат и сочность.

