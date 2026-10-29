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29 октября, 23:20
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Банка сардин и 3 картофелины: как за 15 минут приготовить гору румяных рыбных котлет

Лилия Имбировская-Сиваковская

Рыбные консервы – это не только ингредиент для бутербродов или салата, но и полноценная основа для горячего сытного ужина. Сочетание размятых сардин в собственном соку или масле с отварным картофелем дает удивительный результат: котлеты получаются нежными, сочными внутри, с ярко выраженным рыбным вкусом и без необходимости покупать дорогой фарш.

Секрет идеальной текстуры заключается в том, чтобы отваривать картофель именно в кожуре и натирать его на мелкой терке. Такой способ позволяет сохранить необходимую крахмалистость, поэтому масса держит форму во время лепки, а панировка в муке создает на сковороде тонкую хрустящую корочку.

Как приготовить гору котлет из консервов?

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 1 банка консервированных сардин; 
– 3 средних картофелины; 
– 2 куриных яйца; 
– 2 столовые ложки пшеничной муки; 
– 1/2 чайной ложки каменной соли; 
– 1 щепотка черного молотого перца; 
панировка и жарка: 
– 5 столовых ложек пшеничной муки; 
– 40 – 50 миллилитров растительного масла.

Приготовление:

  1. Картофель отварите в мундире, полностью остудите, очистите от кожуры и натрите на мелкой терке в глубокую миску.
  2. Консервированную сардину выньте из банки, слив часть жидкости, и тщательно раздавите вилкой вместе с косточками до состояния однородной массы.
  3. Добавьте рыбу к натертому картофелю, вбейте яйца, всыпьте муку для теста, посолите и поперчите.
  4. Хорошо перемешайте массу до получения однородного пластичного фарша.
  5. Смоченными в воде руками сформируйте котлеты, после чего со всех сторон тщательно обваляйте их в муке для панировки.
  6. Выложите заготовки на разогретую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне с обеих сторон до образования устойчивой румяной корочки.