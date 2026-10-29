Банка сардин и 3 картофелины: как за 15 минут приготовить гору румяных рыбных котлет

Рыбные консервы – это не только ингредиент для бутербродов или салата, но и полноценная основа для горячего сытного ужина. Сочетание размятых сардин в собственном соку или масле с отварным картофелем дает удивительный результат: котлеты получаются нежными, сочными внутри, с ярко выраженным рыбным вкусом и без необходимости покупать дорогой фарш.

Секрет идеальной текстуры заключается в том, чтобы отваривать картофель именно в кожуре и натирать его на мелкой терке. Такой способ позволяет сохранить необходимую крахмалистость, поэтому масса держит форму во время лепки, а панировка в муке создает на сковороде тонкую хрустящую корочку. Как приготовить гору котлет из консервов? Время : 45 минут

: 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 банка консервированных сардин;

– 3 средних картофелины;

– 2 куриных яйца;

– 2 столовые ложки пшеничной муки;

– 1/2 чайной ложки каменной соли;

– 1 щепотка черного молотого перца;

панировка и жарка:

– 5 столовых ложек пшеничной муки;

– 40 – 50 миллилитров растительного масла. Приготовление: Картофель отварите в мундире, полностью остудите, очистите от кожуры и натрите на мелкой терке в глубокую миску. Консервированную сардину выньте из банки, слив часть жидкости, и тщательно раздавите вилкой вместе с косточками до состояния однородной массы. Добавьте рыбу к натертому картофелю, вбейте яйца, всыпьте муку для теста, посолите и поперчите. Хорошо перемешайте массу до получения однородного пластичного фарша. Смоченными в воде руками сформируйте котлеты, после чего со всех сторон тщательно обваляйте их в муке для панировки. Выложите заготовки на разогретую сковороду с маслом и жарьте на среднем огне с обеих сторон до образования устойчивой румяной корочки.