Крем-брюле – знаменитый десерт, приготовлением которого хвастаются даже известные кулинары. Но благодаря этому рецепту из сети вы легко приготовите его на собственной кухне.

Этот десерт – оригинальный способ добавить ярких красок привычным будням. А на праздник он станет настоящим подарком для родных и гостей. 24 Канал предлагает простой рецепт крем-брюле от юного шефа с TikTok nazar_kosiak, который разлетается по сети.

Читайте также Лучшее, что придумало человечество: готовим изысканный и нежный чизкейк "Сан Себастьян"

Как легко приготовить крем-брюле?

Время : 50 минут + охлаждение

: 50 минут + охлаждение Порций: 2

Ингредиенты:

– 250 миллилитров сливок 30 – 36%;

– 50 – 80 миллилитров молока;

– 2 желтка;

– 2 столовые ложки сахара;

– пол чайной ложки ванильного экстракта;

– 1 – 2 чайные ложки сахара для корочки.

Как приготовить крем-брюле: видео

Приготовление:

Смешиваем сливки, ваниль, молоко и сахар. Нагреваем, но не доводим до кипения. Соединяем с желтками и процеживаем через сито. Разливаем массу в 2 керамические формочки. Ставим формочки в жаропрочную форму, наливаем в эту емкость горячую воду до половины высоты формочек. Выпекаем 30 минут при 150 градусах. Охлаждаем до комнатной температуры и ставим в холодильник на 2 часа. Перед подачей посыпаем сахаром и обжигаем горелкой.

Приятного аппетита!

Десерты – это искусство, овладеть которым может каждый. Без лишних усилий вы можете приготовить нежный чизкейк, а результат будет таким, будто вы всю жизнь работали кондитером.