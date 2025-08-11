Укр Рус
11 августа, 23:45
2

Этот десерт подают в лучших ресторанах: простой рецепт крем-брюле от юного шефа

Лилия Имбировская-Сиваковская
Основні тези
  • Рецепт крем-брюле от юного шефа с TikTok – это находка, которую должен попробовать каждый.
  • Этот десерт легкий в приготовлении и станет украшением будней и праздников.

Крем-брюле – знаменитый десерт, приготовлением которого хвастаются даже известные кулинары. Но благодаря этому рецепту из сети вы легко приготовите его на собственной кухне.

Этот десерт – оригинальный способ добавить ярких красок привычным будням. А на праздник он станет настоящим подарком для родных и гостей. 24 Канал предлагает простой рецепт крем-брюле от юного шефа с TikTok nazar_kosiak, который разлетается по сети.

Как легко приготовить крем-брюле?

  • Время: 50 минут + охлаждение
  • Порций: 2

Ингредиенты: 
– 250 миллилитров сливок 30 – 36%;
– 50 – 80 миллилитров молока;
– 2 желтка;
– 2 столовые ложки сахара;
– пол чайной ложки ванильного экстракта;
– 1 – 2 чайные ложки сахара для корочки.

Как приготовить крем-брюле: видео 

Приготовление:

  1. Смешиваем сливки, ваниль, молоко и сахар. Нагреваем, но не доводим до кипения.
  2. Соединяем с желтками и процеживаем через сито.
  3. Разливаем массу в 2 керамические формочки.
  4. Ставим формочки в жаропрочную форму, наливаем в эту емкость горячую воду до половины высоты формочек.
  5. Выпекаем 30 минут при 150 градусах.
  6. Охлаждаем до комнатной температуры и ставим в холодильник на 2 часа.
  7. Перед подачей посыпаем сахаром и обжигаем горелкой.

Приятного аппетита!

Десерты – это искусство, овладеть которым может каждый. Без лишних усилий вы можете приготовить нежный чизкейк, а результат будет таким, будто вы всю жизнь работали кондитером.