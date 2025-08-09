Галета-чизкейк с перчиками – это тот десерт, за которым вы точно можете быть уверенными: от него не останется даже малейшего кусочка. 24 Канал предлагает насладиться утонченным вкусом с рецептом победительницы "МастерШеф" Валерии Матрохиной, которым она поделилась в своем TikTok.
Как приготовить галету-чизкейк с персиками?
- Время: 1 час
- Порций: 8
Ингредиенты:
– 8 – 10 листов теста фило;
– 70 граммов растопленного масла;
– 250 граммов сливочного сыра;
– 1 яйцо;
– 50 граммов сахарной пудры;
– 5 персиков;
– миндальные лепестки.
Как приготовить чизкейк с персиками: видео
Приготовление:
- Соедините творог, желток и сахарную пудру. Тщательно вымешайте до нежной кремовой консистенции. Для аромата можно добавить ваниль или щепотку тертой лимонной цедры.
- Разделите тесто фило на отдельные листы. Каждый щедро смажьте растопленным маслом и выкладывайте их друг на друга под небольшим углом, образуя форму веера.
- В центре разместите творожную массу, распределив ее в виде круга толщиной примерно 1 сантиметр.
- Сверху положите кусочки персика, слегка смажьте их маслом.
- Край теста заверните, формируя бортик, и смажьте его белком. Посыпьте поверхность миндальными лепестками.
- Выпекайте при температуре 180 градусов около 30 – 35 минут, пока тесто не станет золотистым и хрустящим.
- Перед подачей можно посыпать сахарной пудрой.
Приятного аппетита!
