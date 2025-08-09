Галета-чизкейк з перчиками – це той десерт, за яким ви точно можете бути впевненими: від нього не залишиться навіть найменшого шматочка. 24 Канал пропонує насолодитися витонченим смаком з рецептом переможниці "МастерШеф" Валерії Матрохіної, яким вона поділилася у своєму TikTok.
Як приготувати галету-чизкейк з персиками?
- Час: 1 година
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 8 – 10 листів тіста філо;
– 70 грамів розтопленого масла;
– 250 грамів вершкового сиру;
– 1 яйце;
– 50 грамів цукрової пудри;
– 5 персиків;
– мигдальні пелюстки.
Як приготувати чизкейк з персиками: відео
Приготування:
- З’єднайте сир, жовток і цукрову пудру. Ретельно вимішайте до ніжної кремової консистенції. Для аромату можна додати ваніль або дрібку тертої лимонної цедри.
- Розділіть тісто філо на окремі листи. Кожен щедро змастіть розтопленим маслом і викладайте їх один на одного під невеликим кутом, утворюючи форму віяла.
- У центрі розмістіть сирну масу, розподіливши її у вигляді кола товщиною приблизно 1 сантиметр.
- Зверху покладіть шматочки персика, злегка змастіть їх маслом.
- Край тіста загорніть, формуючи бортик, і змастіть його білком. Посипте поверхню мигдальними пелюстками.
- Випікайте при температурі 180 градусів близько 30 – 35 хвилин, доки тісто не стане золотистим і хрустким.
- Перед подачею можна посипати цукровою пудрою.
Смачного!
