Этот десерт – оригинальный способ добавить ярких красок привычным будням. А на праздник он станет настоящим подарком для родных и гостей. 24 Канал предлагает простой рецепт крем-брюле от юного шефа с TikTok nazar_kosiak, который разлетается по сети.
Как легко приготовить крем-брюле?
- Время: 50 минут + охлаждение
- Порций: 2
Ингредиенты:
– 250 миллилитров сливок 30 – 36%;
– 50 – 80 миллилитров молока;
– 2 желтка;
– 2 столовые ложки сахара;
– пол чайной ложки ванильного экстракта;
– 1 – 2 чайные ложки сахара для корочки.
Как приготовить крем-брюле: видео
Приготовление:
- Смешиваем сливки, ваниль, молоко и сахар. Нагреваем, но не доводим до кипения.
- Соединяем с желтками и процеживаем через сито.
- Разливаем массу в 2 керамические формочки.
- Ставим формочки в жаропрочную форму, наливаем в эту емкость горячую воду до половины высоты формочек.
- Выпекаем 30 минут при 150 градусах.
- Охлаждаем до комнатной температуры и ставим в холодильник на 2 часа.
- Перед подачей посыпаем сахаром и обжигаем горелкой.
Приятного аппетита!
Десерты – это искусство, овладеть которым может каждый. Без лишних усилий вы можете приготовить нежный чизкейк, а результат будет таким, будто вы всю жизнь работали кондитером.