Цей десерт – оригінальний спосіб додати яскравих барв звичним будням. А на свято він стане справжнім подарунком для рідних та гостей. 24 Канал пропонує простий рецепт крем-брюле від юного шефа з TikTok nazar_kosiak, який розлітається мережею.

Як легко приготувати крем-брюле?

Час : 50 хвилин + охолодження

: 50 хвилин + охолодження Порцій: 2

Інгредієнти:

– 250 мілілітрів вершків 30 – 36%;

– 50 – 80 мілілітрів молока;

– 2 жовтки;

– 2 столові ложки цукру;

– пів чайної ложки ванільного екстракту;

– 1 – 2 чайні ложки цукру для скоринки.

Як приготувати крем-брюле: відео

Приготування:

Змішуємо вершки, ваніль, молоко та цукор. Нагріваємо, але не доводимо до кипіння. Зʼєднуємо з жовтками та проціджуємо через сито. Розливаємо масу у 2 керамічні формочки. Ставимо формочки у жароміцну форму, наливаємо в цю ємність гарячу воду до половини висоти формочок. Випікаємо 30 хвилин при 150 градусах. Охолоджуємо до кімнатної температури і ставимо у холодильник на 2 години. Перед подачею посипаємо цукром та обпалюємо пальником.

Смачного!

Десерти – це мистецтво, опанувати яке може кожен. Без зайвих зусиль ви можете приготувати ніжний чизкейк, а результат буде таким, ніби ви все життя працювали кондитером.