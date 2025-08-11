Цей десерт – оригінальний спосіб додати яскравих барв звичним будням. А на свято він стане справжнім подарунком для рідних та гостей. 24 Канал пропонує простий рецепт крем-брюле від юного шефа з TikTok nazar_kosiak, який розлітається мережею.
Як легко приготувати крем-брюле?
- Час: 50 хвилин + охолодження
- Порцій: 2
Інгредієнти:
– 250 мілілітрів вершків 30 – 36%;
– 50 – 80 мілілітрів молока;
– 2 жовтки;
– 2 столові ложки цукру;
– пів чайної ложки ванільного екстракту;
– 1 – 2 чайні ложки цукру для скоринки.
Як приготувати крем-брюле: відео
Приготування:
- Змішуємо вершки, ваніль, молоко та цукор. Нагріваємо, але не доводимо до кипіння.
- Зʼєднуємо з жовтками та проціджуємо через сито.
- Розливаємо масу у 2 керамічні формочки.
- Ставимо формочки у жароміцну форму, наливаємо в цю ємність гарячу воду до половини висоти формочок.
- Випікаємо 30 хвилин при 150 градусах.
- Охолоджуємо до кімнатної температури і ставимо у холодильник на 2 години.
- Перед подачею посипаємо цукром та обпалюємо пальником.
Смачного!
Десерти – це мистецтво, опанувати яке може кожен. Без зайвих зусиль ви можете приготувати ніжний чизкейк, а результат буде таким, ніби ви все життя працювали кондитером.