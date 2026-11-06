Забудьте о майонезе и соусах: копеечный овощ, который превращает заправку для салата в шедевр

Большинство кулинаров привыкли ограничиваться в салатных винегретах парой капель масла, уксусом и щепоткой сухих трав, либо покупать готовые соусы в бутылках, перенасыщенные стабилизаторами. Однако существует доступный кулинарный прием, родом из гавайской кухни, который кардинально меняет представление о домашних заправках: использование целой сочной луковицы в качестве базового эмульгатора.

Благодаря высокому содержанию растительных волокон и природных полисахаридов свежий лук при активном взбивании в блендере связывает растительное масло и уксус в стабильную, глянцевую и удивительно шелковистую эмульсию без использования сливок, яиц, майонеза или йогурта, сообщает The Kitchn.

Сладкие сорта лука придают глубокую карамельную мягкость без горечи, яблочный уксус с дижонской горчицей создают классический пикантный баланс, а щепотка сельдерейной соли связывает вкусовую композицию в единый пряный букет, превращая обычные листья в ресторанное блюдо.

Как приготовить вкусную заправку для салата?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 1

Ингредиенты:

– 1 большая сладкая луковица;

– 150 миллилитров оливкового или качественного подсолнечного масла;

– 60 миллилитров натурального яблочного уксуса;

– 1 столовая ложка дижонской горчицы; –

1 столовая ложка сахара или натурального пчелиного меда;

– 1/2 чайной ложки сельдерейной соли;

– 1 щепотка свежемолотого черного перца.

Приготовление: