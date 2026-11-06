Забудьте о майонезе и соусах: копеечный овощ, который превращает заправку для салата в шедевр
Большинство кулинаров привыкли ограничиваться в салатных винегретах парой капель масла, уксусом и щепоткой сухих трав, либо покупать готовые соусы в бутылках, перенасыщенные стабилизаторами. Однако существует доступный кулинарный прием, родом из гавайской кухни, который кардинально меняет представление о домашних заправках: использование целой сочной луковицы в качестве базового эмульгатора.
Благодаря высокому содержанию растительных волокон и природных полисахаридов свежий лук при активном взбивании в блендере связывает растительное масло и уксус в стабильную, глянцевую и удивительно шелковистую эмульсию без использования сливок, яиц, майонеза или йогурта, сообщает The Kitchn.
Сладкие сорта лука придают глубокую карамельную мягкость без горечи, яблочный уксус с дижонской горчицей создают классический пикантный баланс, а щепотка сельдерейной соли связывает вкусовую композицию в единый пряный букет, превращая обычные листья в ресторанное блюдо.
Как приготовить вкусную заправку для салата?
- Время: 10 минут
- Порций: 1
Ингредиенты:
– 1 большая сладкая луковица;
– 150 миллилитров оливкового или качественного подсолнечного масла;
– 60 миллилитров натурального яблочного уксуса;
– 1 столовая ложка дижонской горчицы; –
1 столовая ложка сахара или натурального пчелиного меда;
– 1/2 чайной ложки сельдерейной соли;
– 1 щепотка свежемолотого черного перца.
Приготовление:
- Сладкий лук очистите от шелухи, ополосните холодной водой и нарежьте большими произвольными кусочками, после чего переложите в высокую чашу стационарного или погружного блендера.
- Добавьте к нарезанному луку яблочный уксус, дижонскую горчицу, сахар, сельдерейную соль и щепотку свежемолотого черного перца.
- Взбейте смесь на максимальных оборотах в течение 30 – 45 секунд до состояния абсолютно однородного гладкого пюре.
- Не выключая блендер, начните вливать масло тонкой непрерывной струйкой через верхнее отверстие крышки, продолжая интенсивное взбивание еще примерно 1 минуту: на глазах жидкая смесь начнет светлеть, густеть и превратится в плотный шелковистый крем с глянцевым блеском.
- Перелейте готовую заправку в чистую стеклянную банку, закройте крышкой и поставьте в холодильник на 15 – 20 минут для окончательного смешивания вкусов перед подачей к свежим листьям салата, капусте кейл, запеченным корнеплодам или овощным боулам.