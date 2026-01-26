Курочка как в ресторане за считанные минуты: рецепт, в которых вы точно влюбитесь
- Для приготовления "Жабок" используют куриную грудку, нарезанную кубиками, с добавлением лука, яиц, соли, перца, муки и майонеза.
- Котлеты обжаривают на сковороде до румяной корочки, а готовое блюдо выкладывают на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
Если привычное запекание уже надоело – пришло время экспериментировать с курочкой. Хрустящая панировка и нежное мясо - это та гармония, перед которой невозможно устоять.
Куриные "Лягушки" – это прекрасная альтернатива привычным котлетам или запеченным голеням. Они идеально дополнят любимые гарниры или прекрасно подойдут к любимому салату, рассказывает портал "Господинька.
Как приготовить "Лягушки"?
- Время: 30 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 360 граммов куриной грудки;
– 1 лук;
– 2 яйца;
– 0,5 чайной ложки соли;
– черный молотый перец по вкусу;
– 2 столовые ложки муки;
– 1 столовая ложка майонеза;
– масло для обжаривания.
Приготовление:
- Нарежьте куриную грудку мелкими кубиками, не измельчайте и не перемалывайте – именно такая нарезка делает котлеты сочными.
- Натрите лук на мелкой терке и добавьте к мясу.
- Вбейте яйца, посолите и всыпьте совсем немного молотого черного перца.
- Добавьте муку и майонез (или сметану) и тщательно перемешайте до густой однородной массы.
- Хорошо разогрейте сковородку с маслом, выкладывайте массу ложкой небольшими порциями, слегка придавая форму.
- Обжаривайте котлеты на среднем огне до румяной корочки, переверните и доведите до готовности с другой стороны, при необходимости накройте крышкой и уменьшите огонь.
- Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло.
- Котлеты получаются мягкими, нежными и сочными, хорошо сочетаются с любым гарниром.
Как выбрать свежее куриное филе?
Выбор хорошего куриного филе - это не наука, но несколько секретов стоит знать. Прежде всего всегда смотрите на цвет: свежее мясо должно быть приятного светло-розового оттенка, чистого и равномерного, рассказывает портал Pysznosci.
Если видите синеву, серые пятна или подозрительную бледность – проходите мимо, потому что такую курицу или неправильно хранили, или пытались "омолодить" с помощью химии.
Также не лишним будет посмотреть на жировые прожилки – они должны быть белоснежными. Желтый оттенок становится первым сигналом, что мясо залежалось на прилавке.
А еще по возможности будет уместно легко нажать на мясо. Если оно свежее – вмятина быстро исчезнет прямо на ваших глазах.
