Куриные "Лягушки" – это прекрасная альтернатива привычным котлетам или запеченным голеням. Они идеально дополнят любимые гарниры или прекрасно подойдут к любимому салату, рассказывает портал "Господинька.

Интересно Ленивый рулет для занятых: идеальный вариант лакомства на скорую руку

Как приготовить "Лягушки"?

Время : 30 минут

: 30 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 360 граммов куриной грудки;

– 1 лук;

– 2 яйца;

– 0,5 чайной ложки соли;

– черный молотый перец по вкусу;

– 2 столовые ложки муки;

– 1 столовая ложка майонеза;

– масло для обжаривания.

Приготовление:

Нарежьте куриную грудку мелкими кубиками, не измельчайте и не перемалывайте – именно такая нарезка делает котлеты сочными. Натрите лук на мелкой терке и добавьте к мясу. Вбейте яйца, посолите и всыпьте совсем немного молотого черного перца. Добавьте муку и майонез (или сметану) и тщательно перемешайте до густой однородной массы. Хорошо разогрейте сковородку с маслом, выкладывайте массу ложкой небольшими порциями, слегка придавая форму. Обжаривайте котлеты на среднем огне до румяной корочки, переверните и доведите до готовности с другой стороны, при необходимости накройте крышкой и уменьшите огонь. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнее масло. Котлеты получаются мягкими, нежными и сочными, хорошо сочетаются с любым гарниром.

Как выбрать свежее куриное филе?

Выбор хорошего куриного филе - это не наука, но несколько секретов стоит знать. Прежде всего всегда смотрите на цвет: свежее мясо должно быть приятного светло-розового оттенка, чистого и равномерного, рассказывает портал Pysznosci.

Если видите синеву, серые пятна или подозрительную бледность – проходите мимо, потому что такую курицу или неправильно хранили, или пытались "омолодить" с помощью химии.

Также не лишним будет посмотреть на жировые прожилки – они должны быть белоснежными. Желтый оттенок становится первым сигналом, что мясо залежалось на прилавке.

А еще по возможности будет уместно легко нажать на мясо. Если оно свежее – вмятина быстро исчезнет прямо на ваших глазах.

Что вкусненького приготовить?